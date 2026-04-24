Ratingen gegen Uerdingen ist Sicherheits- und Spitzenspiel

Die Reaktion aus Krefeld ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem Damian Apfeld als Cheftrainer von Ratingen 04/19 nach dem 3:0-Sieg im bislang letzten Oberliga-Heimspiel gegen den SV Sonsbeck eine kleine Kampfansage an den KFC Uerdingen geschickt hatte, dass dieser trotz seiner stets beachtlichen Fan-Schar bei seinem Spiel in Ratingen am Sonntag (15 Uhr) kein Heimspiel haben würde, weil unter den 04/19-Anhängern in dieser Saison ein Plus an Unterstützung zu erleben ist, reagierten die KFC-Fans am vergangenen Samstag mit einem Banner im Grotenburg-Stadion: „Alle mit der Bahn nach Ratingen – 11.30 Uhr HBF“ stand da geschrieben. Dass niemand einen Auto-Korso vorschlug, könnte darauf hindeuten, dass das eine oder andere alkoholische Getränk am Sonntag konsumiert werden dürfte.
Das ist aber nicht der Grund, aus dem die Partie als „Sicherheitsspiel“ gilt. Das liegt insbesondere schlicht an der „voraussichtlichen Menge an Fans, die der KFC mitbringt“, sagt Jens Stieghorst. Der 04/19-Präsident ergänzt mit Blick auf Befürchtungen zu möglichen Krawallen: „Da hat es mit Beteiligung des KFC in dieser Saison meines Wissens nirgendwo Probleme gegeben, weder beim Ein- oder Auslass noch im Stadion. Unser Sicherheitsbeauftragter Dirk Terhaart ist außerdem in selber Funktion beim KFC Uerdingen – und er ist auch ganz entspannt.“
Andererseits hatte KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt nach dem 1:0-Heimsieg über den VfB 03 Hilden zuletzt an die eigenen Fans appelliert, sich „korrekt“ zu verhalten. Konkret: „In den letzten Spielen ist es leider wiederholt vorgekommen, dass aus den Fanblöcken Gegenstände auf das Spielfeld geworfen wurden. Dieses Verhalten ist in keiner Weise akzeptabel. Wir wurden hierfür bereits mit empfindlichen Geldstrafen im fünfstelligen Bereich belegt. Auch die Vorkommnisse des letzten Spieltags werden nicht ohne Konsequenzen bleiben. Als eingestufter Wiederholungstäter drohen uns zunehmend drastischere Sanktionen, welche von finanzieller Natur sind und bis hin zum Spielabbruch führen können.“
Vor allem Letzteres sollte unbedingt vermieden werden, denn das Sicherheitsspiel ist ja zugleich das Spitzenspiel der Oberliga. Für die drittplatzierten Krefelder ist es bei aktuell vier Punkten Rückstand auf Ratingen sechs Spieltage vor Schluss die letzte Chance, selber aktiv in das Titelrennen einzugreifen. Nach dem Sieg über den Tabellenzweiten Hilden könnte der KFC mit einem Erfolg beim Spitzenreiter den Aufstiegskampf noch enger gestalten – verliert er die Partie, ist die Tabellenspitze sieben Punkte entfernt.
Gibt es wie im Hinspiel (2:2) ein Unentschieden, droht ein Zusatz-Szenario nach dem letzten Spieltag Anfang Juni: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Platzierung in der Tabelle, und sollten 04/19 und KFC die Saison mit derselben Anzahl an Punkten abschließen, wäre im Falle eines Unentschiedens am Sonntag auch der direkte Vergleich ausgeglichen. Dann müsste in Entscheidungsspielen bis Mitte Juni der Aufsteiger in die Regionalliga ermittelt werden. Dieses Szenario droht den Ratingern auch mit dem VfB 03 Hilden nach einem 5:4-Sieg im Hinspiel und einer 1:2-Niederlage in der Rückrunde, wodurch der direkte Vergleich ausgeglichen ist. Anders sähe es aus, wenn KFC und VfB am Saisonende punktgleich wären: Da die Krefelder beide Liga-Partien mit 1:0 gewonnen haben, wären sie durch den direkten Vergleich vorne.
Aus eigener Kraft – bei vier Punkten Abstand, den sich die Ratinger durch das 3:3 zuletzt beim FC Büderich sicherten – kann der KFC also nicht an 04/19 vorbei, aber das Titelrennen eben noch spannender machen. „Das ist nicht unbedingt die Konstellation, die wir vor der Saison erwartet hatten“, sagt Stieghorst. „Wir kamen aus einer Saison mit Platz neun in der Abschlusstabelle, der KFC aus einer Insolvenz samt Zwangsabstieg aus der Regionalliga. Schön, dass es jetzt das Spitzenspiel ist, sportlich ist da viel drin. Nach nun zehn ungeschlagenen Meisterschaftsspielen in Folge wollen wir natürlich den Heimdreier und damit sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten.“
Für größtmögliche Unterstützung hat sein Verein alle 30 Jugendmannschaften eingeladen, und die U23 hat ihr Bezirksliga-Heimspiel eigens vorverlegt. „Allein damit rechnen wir aus den Mannschaften und der Elternschaft mit 400 Fans für uns“, sagt Stieghorst, der einen Druckfehler einräumen muss bei den Eintrittskarten, die für den Vorverkauf nach Krefeld gegeben wurden: „Da steht drauf, dass Jugendliche unter 15 Jahren freien Eintritt haben. Normalerweise haben bei uns Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt. Jetzt steht das so drauf, und deswegen haben wir das für das eine Spiel auch so gelassen.“
Gelassen ist der 04/19-Präsident weiterhin beim Thema Sicherheit. „Da mache ich mir keine Sorgen. Wir hatten eine Sicherheitsbesprechung mit Beteiligten der Stadt Ratingen und der Polizei, alle sind entspannt, weil die Auswärtsspiele des KFC in diesem Bereich bisher in dieser Saison sportlich völlig fair abgelaufen sind.“ Für die Gäste-Fans ist die Gegentribüne bereit, hier hat die Stadt den bereits vorher installierten Zaun jetzt schon so fertiggestellt, wie es den Anforderungen des Verbandes in Bezug auf die Regionalliga entspricht. Den entsprechenden Antrag auf Erteilung der Lizenz zur kommenden Saison hat 04/19 – wie auch Hilden und Uerdingen – fristgerecht eingereicht. Bis 30. April können Nachweise über die Infrastruktur nachgereicht werden, im Falle des Zauns können die Ratinger das nächste Woche machen und dürfen dann die Zusage zur Regionalliga-Lizenz erwarten. „Die Stadt hat uns da maximal unterstützt“, lobt Stieghorst.
An der Gegentribüne werden am Sonntag zusätzliche WCs und Versorgungsstände aufgebaut, an der Haupttribüne gibt es die Cafeteria, einen Versorgungsstand im Eingangsbereich und den VIP-Raum, der diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel nur für VIPs und akkreditierte Journalisten zugänglich sein wird. „Die ganzen Vorbereitungen waren viel Aufwand, aber alle sind mit viel Engagement und Spaß dabei. Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel“, betont Stieghorst.
Dass das nicht wie sonst bei Ratinger Heimspielen an einem Freitagabend, sondern an einem Sonntagnachmittag steigt, begründet der Präsident mit der Parkplatz-Situation für die zahlreichen Gäste-Fans: „Sie bekommen als Zieladresse Am Sandbach und gelangen dann über die Fußgängerbrücke direkt zum Gäste-Eingang. Dort ist eine Kasse vor dem Bereich der Sicherheitskontrolle, für die anderen Besucher, die nicht in den VIP-Raum gehen, gibt es links am Stadion eine Kasse sowie den Eingangsbereich“, erklärt Stieghorst, der die Nachfrage im Vorverkauf als „hoch“ bewertet und mit 1500 Zuschauern plus X rechnet. Und davon dürften etliche aus Krefeld mit der Bahn kommen – „Treffpunkt 11.30 Uhr, Hauptbahnhof“.