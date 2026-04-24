Ratingen gegen Uerdingen ist Sicherheits- und Spitzenspiel Mit 1500 Besuchern plus X rechnet Ratingen 04/19, wenn der Tabellenführer der Oberliga am Sonntag den -dritten KFC Uerdingen empfängt. Die Partie ist sportlich brisant, doch beim Thema Sicherheit macht sich Präsident Jens Stieghorst keine Sorgen. Alles ist bereitet. von Georg Amend · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Ratingen rechnet mit ca.1500 Besuchern am kommenden Spieltag – Foto: Ralph Görtz

Die Reaktion aus Krefeld ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem Damian Apfeld als Cheftrainer von Ratingen 04/19 nach dem 3:0-Sieg im bislang letzten Oberliga-Heimspiel gegen den SV Sonsbeck eine kleine Kampfansage an den KFC Uerdingen geschickt hatte, dass dieser trotz seiner stets beachtlichen Fan-Schar bei seinem Spiel in Ratingen am Sonntag (15 Uhr) kein Heimspiel haben würde, weil unter den 04/19-Anhängern in dieser Saison ein Plus an Unterstützung zu erleben ist, reagierten die KFC-Fans am vergangenen Samstag mit einem Banner im Grotenburg-Stadion: „Alle mit der Bahn nach Ratingen – 11.30 Uhr HBF“ stand da geschrieben. Dass niemand einen Auto-Korso vorschlug, könnte darauf hindeuten, dass das eine oder andere alkoholische Getränk am Sonntag konsumiert werden dürfte.

Das ist aber nicht der Grund, aus dem die Partie als „Sicherheitsspiel“ gilt. Das liegt insbesondere schlicht an der „voraussichtlichen Menge an Fans, die der KFC mitbringt“, sagt Jens Stieghorst. Der 04/19-Präsident ergänzt mit Blick auf Befürchtungen zu möglichen Krawallen: „Da hat es mit Beteiligung des KFC in dieser Saison meines Wissens nirgendwo Probleme gegeben, weder beim Ein- oder Auslass noch im Stadion. Unser Sicherheitsbeauftragter Dirk Terhaart ist außerdem in selber Funktion beim KFC Uerdingen – und er ist auch ganz entspannt.“ Dem „Wiederholungstäter“ drohen „drastische Sanktionen“ Andererseits hatte KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt nach dem 1:0-Heimsieg über den VfB 03 Hilden zuletzt an die eigenen Fans appelliert, sich „korrekt“ zu verhalten. Konkret: „In den letzten Spielen ist es leider wiederholt vorgekommen, dass aus den Fanblöcken Gegenstände auf das Spielfeld geworfen wurden. Dieses Verhalten ist in keiner Weise akzeptabel. Wir wurden hierfür bereits mit empfindlichen Geldstrafen im fünfstelligen Bereich belegt. Auch die Vorkommnisse des letzten Spieltags werden nicht ohne Konsequenzen bleiben. Als eingestufter Wiederholungstäter drohen uns zunehmend drastischere Sanktionen, welche von finanzieller Natur sind und bis hin zum Spielabbruch führen können.“

Vor allem Letzteres sollte unbedingt vermieden werden, denn das Sicherheitsspiel ist ja zugleich das Spitzenspiel der Oberliga. Für die drittplatzierten Krefelder ist es bei aktuell vier Punkten Rückstand auf Ratingen sechs Spieltage vor Schluss die letzte Chance, selber aktiv in das Titelrennen einzugreifen. Nach dem Sieg über den Tabellenzweiten Hilden könnte der KFC mit einem Erfolg beim Spitzenreiter den Aufstiegskampf noch enger gestalten – verliert er die Partie, ist die Tabellenspitze sieben Punkte entfernt. Ein Remis könnte ein Zusatz-Szenario einläuten Gibt es wie im Hinspiel (2:2) ein Unentschieden, droht ein Zusatz-Szenario nach dem letzten Spieltag Anfang Juni: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich über die Platzierung in der Tabelle, und sollten 04/19 und KFC die Saison mit derselben Anzahl an Punkten abschließen, wäre im Falle eines Unentschiedens am Sonntag auch der direkte Vergleich ausgeglichen. Dann müsste in Entscheidungsspielen bis Mitte Juni der Aufsteiger in die Regionalliga ermittelt werden. Dieses Szenario droht den Ratingern auch mit dem VfB 03 Hilden nach einem 5:4-Sieg im Hinspiel und einer 1:2-Niederlage in der Rückrunde, wodurch der direkte Vergleich ausgeglichen ist. Anders sähe es aus, wenn KFC und VfB am Saisonende punktgleich wären: Da die Krefelder beide Liga-Partien mit 1:0 gewonnen haben, wären sie durch den direkten Vergleich vorne.