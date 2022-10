SGH: Manuel Warkus muss plötzlich als Torwart ran Hüffelsheim gewinnt in Unterzahl 1:0 gegen Hauenstein

Hauenstein. Dass Manuel Warkus diesen Tag noch erleben würde, an dem er sein Comeback zwischen den Pfosten gibt, hätte der 28-jährige Fußballer der SG Hüffelsheim sicher nicht gedacht. Doch im Landesliga-Duell zwischen der SGH und dem SC Hauenstein mussten die Gäste plötzlich reagieren. Der Grund: Keeper Jan-Niklas König hatte seinen Gegenspieler beim Herauslaufen von den Beinen geholt und sah die Rote Karte (62.). „Wir hatten diesmal keinen Ersatztorwart mit dabei“, erklärt Co-Trainer Simon Engelbert nach dem hart erkämpften 1:0 (0:0)-Erfolg der Rot-Weißen.

Dabei war das Duell auf dem großen Rasenplatz bei Verfolger Hauenstein die erwartet schwere Aufgabe. „Das war ein Spiel auf hohem Niveau, wo wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan haben und mit dem System des Gegners so unsere Probleme hatten“, berichtet Engelbert. Chancen habe es auf beiden Seiten kaum gegeben. „Es war völlig ausgeglichen.“ Mit den richtigen Lösungsansätzen kamen die Gäste aus der Kabine, machten Druck und wurden durch Johannes Balzers Tor des Tages belohnt (51.). „Der Rest war Kampf pur“, jubelt Simon Engelbert über drei gewonnene Punkte und eine neue Alternative für das Tor.

„Als Mannschaft haben wir die Führung 30 Minuten lang leidenschaftlich und emotional verteidigt“, berichtet der Hüffelsheimer von einigen Spielern, die „im roten Bereich“ unterwegs gewesen seien. „Aber wir haben bis zum Schluss dagegen gehalten und Manu hat das wirklich überragend gemacht“, freut sich Engelbert. Dass Mittelfeldmann Warkus bis zur B-Jugend noch im Tor gestanden hatte, spielte dem „Netto-Tabellenführer“ vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen den SC Idar II in die Karten (siehe Infokasten). „Wir haben alles reingeworfen“, sprach Simon Engelbert von einer „geschlossenen Meisterleistung“ seiner Mannschaft.

Nachholspiel gegen SC Idar II

Am Mittwochabend können die Kicker der SG Hüffelsheim die Tabellenführung in der „LaLiga“ übernehmen. Auf heimischem Platz empfängt die SGH um 19 Uhr die Verbandsliga-Reserve des SC Idar-Oberstein. Allein vom 13.-Tabellenplatz der Gäste, die bislang sieben Punkte geholt haben, sollten sich die Hüffelsheimer nicht blenden lassen, verfügen die Schmuckstädter doch über viele junge Talente, die schon gezeigt haben, dass sie an einem guten Tag jeder Mannschaft gefährlich werden können.