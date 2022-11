SG W/W spielt zum Rückrundenauftakt 1:1 beim 1.FC Altenmuhr

Zum nominellen Rückrundenauftakt gastierte die SG W/W am 14. Spieltag beim Fußballclub aus Altenmuhr. Wie anhand der Tabellensituation zu erwarten war, entwickelte sich in der 1. Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel ohne große Torraumszenen auf beiden Seiten. Die SG W/W hatte zwar größere Spielanteile, konnte sich dabei aber keine aussichtsreichen Chancen erspielen. Die Gastgeber verteidigten aufmerksam und versuchten über Umschaltsituationen zum Torerfolg zu gelangen. Da jedoch auch die Abwehrreihe der Gäste konzentriert verteidigte, ging es mit einem gerechten 0:0 in die Kabine. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte der Tabellenfünfte dann den Druck und verlagerte das Spiel häufiger in die Hälfte des 1. FC Altenmuhr. Neben einigen Distanzschüssen blieben klare Torchancen jedoch weiterhin Mangelware. In der 61. Minute befreite sich die Heimmannschaft dann einmal über die linke Außenbahn und schockte die SG durch eine Flanke, die sich über den Gästekeeper hinweg ins Tor senkte. Die SG W/W zeigte sich davon nicht geschockt und konnte bereits in der 67. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von J. Weberndörfer ausgleichen. Danach flachte das Spiel wieder etwas ab bis A. Tiefel in der 75. Minute im Eins gegen Eins am Torwart des 1. FC Altenmuhr scheiterte und den möglichen Siegtreffer vergab. Die Gastgeber blieben bis zum Spielende bei ihrer Kontertaktik, spielten diese den letzten Pass aber meist zu unpräzise und somit stand nach 90 Minuten ein 1:1 Unentschieden mit wenig spektakulären Torraumszenen.