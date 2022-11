SG W/W erkämpft sich 2:1 gegen die SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II

Am 15. Spieltag der A-Klasse West empfing die SG Wassermungenau/Wernfels die Zweitvertretung der SpVgg Eintracht Kattenhochstatt. Bei schweren Platzverhältnissen und ungemütlichem Fußballwetter übernahm die SG vom Anpfiff an das Kommando und kombinierte sicher durch die eigenen Reihen. Im Gegensatz zu vielen anderen Saisonspielen belohnte sich die SG für den guten Auftakt in die Partie und erzielte durch J. Weberndörfer bereits in der 7. Minute die 1:0 Führung, nachdem durch gutes Pressing der Ball durch den gegnerischen Strafraum flipperte. In der Folge ließ die Konzentration der SG etwas nach und die Gäste kamen besser ins Spiel, da die Heimmannschaft meist einen Schritt zu spät im Zweikampf war. Da beim letzten Pass jedoch meist ein Abwehrbein der SG dazwischen war, waren klare Torchancen für die Gäste aus Kattenhochstatt Mangelware. Die Spielvereinigung setzte auf hohes Pressing und versuchte die Heimelf frühzeitig am Aufbauspiel zu stören. Auf der anderen Seite hatte die SG W/W einige gute Möglichkeiten, die allerdings meist aufgrund von knappen Abseitsstellungen zurückgepfiffen wurden. So ging es mit einem verdienten 1:0 für die Gastgeber in die Kabine. Im zweiten Abschnitt waren in den ersten Minuten die Gäste am Drücker und erzielten nicht unverdient den 1:1 Ausgleich, nachdem C. Hüttinger in der 50. Minute einen Abpraller in Folge eines Distanzschusses abstaubte. Die SG war davon leicht geschockt und es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Räumen für beide Mannschaften. Diese nutzten die Gastgeber in der 66. Minute nach einem schönen Angriff über die rechte Außenbahn bei dem D. Leistner nach Vorarbeit von Niklas S. aus kurzer Distanz entschlossen die 2:1 Führung erzielte. Da die Gastmannschaft nun wieder mehr in die Offensive investieren musste, hatte die SG W/W Platz zum Kontern. Ein stark herausgespielter Konter mit dem wahrscheinlich vorentscheidenden 3:1 für die SG wurde zum Entsetzen der Spieler und heimischen Fans jedoch aufgrund von Abseits zurückgepfiffen, sodass die letzten Minuten große Spannung bot. Die Verteidigung der Gastgeber hielt dem Druck der Gäste jedoch Stand und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Die SG festigte durch die drei Punkte im vorletzten Spiel des Kalenderjahres 2022 ihre Position im oberen Tabellendrittel und kann am nächsten Wochenende im Heimspiel gegen die SG Gunzenhausen/Unterwurmbach ihre Ambitionen bestätigen. Die SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II steht im Mittelfeld der Tabelle und empfängt zum Jahresabschluss den Sportverein aus Großweingarten.