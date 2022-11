SG W/W schlägt den Kreisklassenabsteiger FC Frickenfelden mit 3:0

Am Sonntag, den 6.11, gastierte die SG W/W zum letzten Hinrundenspiel der A-Klasse West beim Kreisklassenabsteiger FC Frickenfelden. Nach der ersten Saisonniederlage gegen den 1. FC Pleinfeld und drei Unentschieden zuvor wollte die SG Wassermungenau/Wernfels wieder einen Sieg einfahren, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Dementsprechend motiviert gingen die Gäste von Beginn an ins Spiel, gewannen viele Zweikämpfe und erarbeiteten sich erste gute Chancen. Eine davon führte zur verdienten 1:0 Führung durch A. Tiefel nach einem Querpass von D. Nißlein (13. Minute). Und auch nach dem ersten Tor der Partie blieb die Gastmannschaft am Drücker, wohingegen die Gastgeber meist durch lange Bälle hinter die Abwehrkette der SG zum Torerfolg kommen wollten. Dies verteidigte die SG jedoch gut und die wenigen aussichtsreichen Chancen entschärfte der Rückhalt der SG W/W R. Gillich stark. Die SG hatte im Verlauf der 1. Halbzeit einige Möglichkeiten die Führung auszubauen, allerdings wurde sich zu häufig für ein Dribbling anstatt einen Pass zum Nebenmann entschieden. So ging es leistungsgerecht mit einer knappen 1:0 Halbzeitführung der SG W/W in die Kabine. Nachdem die SG in den letzten Partien häufig knappe Führungen noch verspielte, kam sie dieses Mal sehr engagiert aus der Kabine und ließ keinen Zweifel aufkommen, dass sie die drei Punkte mit nach Hause nehmen würde. Die Zweikämpfe wurden weiterhin energisch geführt und es konnten schöne Kombinationen bestaunt werden. So auch das zweite Tor des Tages durch A. Tiefel, der nach einem feinen Steckpass durch die Abwehrkette der Heimmannschaft überlegt einschob (62. Minute). Das Aufbäumen des Kreisklassenabsteigers blieb weitestgehend aus, die Viererkette der SG erstickte die meisten Offensivaktionen bereits im Keim. In den letzten Minuten der Partie krönte dann A. Tiefel noch seine Leistung mit dem 3:0, bei dem er sowohl den Verteidiger als auch den Torwart des Fußballclubs Frickenfelden verlud und ins leere Tor einschob (84. Minute). So stand am Ende ein verdienter 3:0 Auswärtserfolg der SG W/W, wodurch sie die Hinrunde im oberen Tabellendrittel und mit nur einer Niederlage abschloss.

Nächste Woche gastiert die SG W/W dann zum „Rückrundenauftakt“ beim 1. FC Altenmuhr, den die SG zum Saisonauftakt mit 5:1 schlug. Der FC Frickenfelden hat zeitgleich den Sportverein Großweingarten zu Gast.