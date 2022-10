SG Waakirchen/Schaftlach überrascht gegen Sachsenkam A-Klassen-Überblick

Die Kreisligareserve des FC Real Kreuth hat Genclikspor Tölz überrollt. Neun Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Franz Breunig, nachdem sie zunächst in Rückstand geriet. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und dann ein Tor nach dem anderen gemacht“, erzählt Breunig. Gerade seine Offensive sei richtig heiß gewesen. Die ersten sechs Treffer erzielten sechs unterschiedliche Torschützen. Danach trumpfte Simon Schober noch mal auf, der einen Dreierpack erzielte. „Wir waren vorne sehr beweglich. Das Training zahlt sich langsam aus“, schwärmt Breunig, der die Mannschaft erst in diesem Sommer spontan übernommen hatte. Damit bleibt die Ausgangslage für das Erreichen der Aufstiegsrunde sehr gut. emi

Etwas überraschend hat sich die SG Waakirchen/Schaftlach mit 3:1 gegen den SV Sachsenkam durchgesetzt. Und Trainer Vincent Lechner findet, dass der Sieg gegen den Tabellenzweiten verdient war. „Wir haben hinten zweimal was zugelassen“, erzählt der Übungsleiter. Gegen die stärkste Offensive der Liga war es vor allem Abwehrchef Hans Nachmann, der kaum was anbrennen ließ. Falls doch, war der starke Torhüter Thomas Kinshofer zur Stelle. Und vorne war es Sebastian Krüger, der zweimal getroffen hatte. „Schön, dass wir auch mal gegen eine der vorderen Mannschaften gewonnen und gezeigt haben, dass wir mit denen auch mithalten können.“ emi

„Wir werden uns irgendwann wieder belohnen für den Aufwand, den wir betreiben“, konstatiert Björn Burhenne, Trainer der SG Tegernseer Tal, nach der 1:3-Niederlage gegen den SC Reichersbeuern. Denn eigentlich hat er eine gute Leistung seiner ersatzgeschwächten Mannschaft gesehen. „Wir machen in der ersten Halbzeit das Spiel und kassieren dann zwei Scheißtore“, ärgert sich Burhenne. Durch einen Strafstoß von Simon Koopmann kamen die Hausherren noch mal ran, doch der dritte Gegentreffer ließ das Pendel endgültig in Richtung Reichersbeuern schwingen. „Am Ende des Tages klingt das blöd, aber ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“ emi

Gruppe 14

SV Miesbach II – SV Parsberg 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Voit (20.).

Der SV Miesbach II hat das Derby gegen den SV Parsberg mit 1:0 gewonnen. Dabei erzielte Florian Voit den goldenen Treffer per indirektem Freistoß, nach einem hohen Fuß der Parsberger. „Das war ein Derby der anderen Art“, befindet Parsberg Abteilungsleiter Michael Ohneberg. „Nicht wirklich hitzig, kaum Strafraumaktionen und Torchancen.“ Das findet auch Miesbachs Trainer Christian Pralas: „Ansehnlich war es nicht unbedingt. Die Mannschaften haben sich schnell neutralisiert.“ Und so kamen die Parsberger nicht zu sonderlich gefährlichen Torchancen, sodass der Treffer von Voit der einzige des Nachmittags blieb. emi

TSV Schliersee – SC Wall 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Münch (54.).

Zeitstrafe: Schwaller (15./Wall).

Mehr Spitzenspiel ging tabellarisch gesehen nicht: Der Zweite empfing den Ersten. Die Schlierseer wollten die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel in Wall ausmerzen – und im Tableau an den noch ungeschlagenen Gästen vorbeiziehen. Daraus wurde nichts, für die Hausherren setzte es eine 0:1-Pleite gegen den Tabellenführer. „Die Niederlage war äußerst unglücklich“, sagt TSV-Coach Sebastian Fischer. „Wir hatten mehr vom Spiel, aber konnten unsere Chancen einfach nicht nutzen.“ Das lag vor allem an Walls Schlussmann Andreas Waldschütz, der ein ums andere Mal sehenswert parierte. Das Tor des Tages erzielte nach 54 Minuten der Führende in der Torschützenliste: Stefan Münch. „Mit einem Unentschieden wären wir vor dem Spiel zufrieden gewesen“, sagt Gäste-Coach Michael Niederlöhner. „Einen Punkt hätten die Schlierseer aufgrund des Spielverlaufs verdient gehabt, aber unser Torwart hat überragend gehalten.“ hph

SF Fischbachau – DJK Darching II 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Godeanu (26.), 2:0 Auracher (71.), 3:0 Kaffl (74.), 4:0 Isenmann (88./FE).

Für die SF Fischbachau war es ein rundum gelungenes Wochenende. Mit 4:0 schlug der Tabellendritte das noch punktlose Schlusslicht, die Zweitvertretung der DJK Darching. „Es war der gewünschte und auch erwartete Pflichtsieg“, sagt SF-Coach Thomas Gschwendtner. Mit dem Auftreten seiner Mannschaft war er zufrieden, wenngleich es die Gäste den Sportfreunden vor allem im ersten Spielabschnitt nicht leicht machten. Wieder und wieder kam der finale Pass bei den Hausherren nicht an - bis zur 26. Spielminute. Alexandru Godeanu bekam einen Ball von Anton Bucher mustergültig in die Füße und vollendete eiskalt flach links unten. Trotz drückender Überlegenheit dauerte es bis zur 71. Spielminute, ehe SF-Kapitän Georg Auracher nach schöner Godeanu-Flanke zum 2:0 einnickte. Das 3:0 markierte Severin Kaffl im Nachschuss. Der Treffer zum 4:0-Endstand resultierte aus einem Foul an Bucher im Sechzehner – Heinrich Isenmann verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Für die Gäste wird es nach der Winterpause in der Abstiegsrunde weitergehen. Dennoch nimmt Coach Andreas Hallmannsecker durchaus Positives aus dem Spiel mit: „Wir hatten einige personelle Ausfälle, haben aber vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gekämpft.“ hph

Türk Spor Hausham – SC Wörnsmühl 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Hornung (76.).

Zeitstrafe: Stuck (45./Türk Spor)

Der Negativtrend ist gestoppt: Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge behielt Türk Spor Hausham im Heimspiel gegen den SC Wörnsmühl mit 1:0 die Oberhand. „Unser primäres Ziel war es, unser Abwehrproblem zu lösen“, erklärt Türk-Spor-Vorsitzender Tamer Yigit. Das gelang. Zu wirklich hochkarätigen Chancen kamen die Gäste aus Wörnsmühl nur selten. Und wenn mal ein Schuss aufs Türk-Spor-Gehäuse flog, war Haushams Keeper Marius Scurtu ein ums andere Mal ein sicherer Rückhalt für seine Vorderleute. „Das war wirklich ein sehr gutes und vor allem diszipliniertes Spiel von uns“, freut sich Yigit. „Der Plan ist voll aufgegangen.“ Erst recht, als Darius Hornung das Tor des Tages erzielte. Zwingend wurden die Mannen von Klaus Wörndl, der nach Spielschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war, nur noch einmal. Den Schuss von Stefan Hupfauer (88.) aus rund 15 Metern parierte Scurtu jedoch sicher. hph