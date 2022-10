SG Unterraths Trainer tritt zurück Muhammet Isiktas ist nach der neuerlichen Niederlage der SG Unterrath von seinem Trainerposten zurückgetreten.

Beim Landesligisten SG Unterrath hat Muhammet Isiktas am Tag nach der 2:3-Niederlage gegen den VfR Fischeln persönliche Konsequenzen gezogen. Der Trainer der SGU verständigte sich mit dem Verein einvernehmlich darauf, die Zusammenarbeit nach nicht einmal einem halben Jahr wieder zu beenden. „Mir sind der Verein und die Mannschaft in dieser Zeit wirklich ans Herz gewachsen. In mir ist nun aber die Überzeugung gereift, dass das nun vielleicht der richtige Zeitpunkt ist, um dem Team noch einmal einen neuen Impuls zu verleihen“, begründete Isiktas, warum er beim sportlichen Leiter Toma Ivancic mit einem Rücktrittsgesuch vorstellig wurde.

Sportlich gingen dem 49-Jährigen zuletzt auch zunehmend die Argumente verloren. Das 2:3 gegen Fischeln war bereits die sechste Niederlage im neunten Saisonspiel für die mit größeren Ambitionen in die Spielzeit gegangene SGU. „Es ist einfach sehr viel schief gelaufen“, sagt Isiktas. „Wir hatten so oft die Möglichkeit, Spiele für uns zu entscheiden, haben diese Gelegenheiten aber vor allem durch viele Fehler in der immer wieder umformierten Abwehr liegen gelassen.“

Am Franz-Rennefeld-Weg heißt die Realität somit auch mit einer im Sommer durchaus namhaft verstärkten Mannschaft überraschenderweise vorerst wieder „Abstiegskampf“. Dabei wollte man mit Muhammet Isiktas in dieser Saison die Basis dafür legen, spätestens im kommenden Spieljahr die Oberliga in Angriff zu nehmen. Doch von der Aufbruchstimmung, die der seinerzeit vorzeitig eingesprungene Isiktas selbst mit der erfolgreich gestalteten Abstiegsrelegation am Ende der vergangenen Saison erzeugt hatte, ist in Unterrath nichts mehr übrig geblieben. „Dass ich den Verein in der letzten Saison sozusagen aus dem Nichts vor dem Abstieg bewahrt hatte, davon will heute leider kaum noch einer etwas wissen“, entgegnet Isiktas den zuletzt lauter gewordenen kritischen Stimmen.