Christian Schmitz ist neuer Unterrath-Trainer. – Foto: Peter Müller

SG Unterrath siegt bei der Premiere des Trainers Im ersten Spiel von Christian Schmitz an der Seitenlinie beendet Unterrath die Negativserie.

1. FC Viersen - SC West 1:2. Zwei formstarke Teams trafen am Sonntag in Viersen aufeinander. Sowohl der SC West als auch der 1. FC Viersen gingen mit einer Siegesserie in das Spiel. Die Serie der Düsseldorfer hat auch nach diesem Spiel noch Bestand.

Der SCW drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit und setzte sich in einer intensiven Partie knapp mit 2:1 durch. West-Trainer Goran Tomic freute sich hinterher über den hart erkämpften Sieg und konnte dem Spiel viel Positives abgewinnen: „In diesen Spielen wächst unsere Mannschaft noch enger zusammen. Wir lernen unglaublich viel aus solchen Situationen.“ Sicher meinte er damit auch den schleppenden Beginn ins Spiel, denn zum ersten Mal seit dem 9. Oktober gerieten die Linksrheinischen in Rückstand. Petar Popovic nutzte ein Kommunikationsproblem in der Hintermannschaft der Düsseldorfer aus und traf nach 23 Minuten zur Führung für die Viersener. Zwölf Minuten später wurde Tomic dann auch noch zu einem Wechsel gezwungen. Jack Tran verletzte sich und konnte nicht weiterspielen. Für ihn kam Daniel Anzelm ins Spiel. Trotz der Rückschläge steckte der SC West nicht auf und versuchte im zweiten Durchgang alles. Der eingewechselte Kardirhan Öztürk sorgte eine knappe Viertelstunde vor Schluss per Kopf für den Ausgleich. Nur acht Minuten später gelang Kosei Fujita dann sogar noch der Siegtreffer.



Rather SV – SC Kapellen 1:0. Der Rather SV ist ohne seinen Trainer Deniz Aktag zurück in die Erfolgsspur gekehrt: Der 41-Jährige durfte aufgrund seiner Rotsperre nach dem Süchteln-Spiel gegen Kapellen nicht auf der Bank sitzen. Stattdessen übernahm der Co-Trainer Hotte Weßnig das Kommando. Aktag verfolgte die Partie von den Zuschauerrängen des Waldstadions. Und er sah den ersten Rather Erfolg nach vier sieglosen Ligaspielen. „Das war eine Kampfleistung der Mannschaft", lobte Aktag seine Schützlinge. Beide Teams gingen torlos in die Halbzeit. „Da hätte es auch 2:2 stehen können", bilanzierte der Coach. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber in Führung: Christian Bus leitete den Angriff über die linke Seite ein, zog in die Mitte und bediente Yukichi Sasaki. Der Japaner hatte keine Mühe, den Ball zum 1:0 einzuschieben (49.). „Danach sind wir defensiver geworden und haben auf die Konter gelauert", merkte der Rather Übungsleiter an, „das 2:0 hätten wir schon machen dürfen." Die Weiß-Schwarzen retteten den knappen Vorsprung aber ins Ziel und kletterten mit dem dritten Heimsieg der Saison in der Tabelle auf den dritten Platz. Der Rather SV bestreitet am Freitagabend ein (19:30 Uhr) einen Test beim Oberligisten Baumberg. In der Liga geht es erst am 25. November mit dem letzten Hinrundenspiel beiVictoria Mennrath weiter.