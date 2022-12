SG Unter-Abtsteinach: Fußball ist kein Selbstläufer Die Spielgemeinschaft im Winter-TÜV: Neuzugänge haben sich gut integriert und es läuft gut für die SG, jetzt darf sie den Boden unter den Füßen nicht verlieren

Es war ein sehr sehr langer Prozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist, dass jeder Spieler es verinnerlicht hat, dass wir in jedem Spiel an unsere Grenz gehen müssen.

Wir dürfen die Bodenhaftung keinesfalls verlieren. Mein Gefühl war am Anfang der Saison, dass wir nach kleinen Erfolgen dachten es läuft alles von allein.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Natürlich könnte ich auf die Ergebnisse eingehen oder Big Points hervorheben aber für mich ist tatsächlich dem Aderlass, der wichtigste Punkt, dass die Neuzugänge fast ausnahmslos sich in die Mannschaft integriert haben.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

