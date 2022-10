SG Fuldalöwen/ Beisetal – SG Kirchberg/ Lohne/ Haddamar 1:0 (0:0)

Am Ende des Tages stehen weitere drei Punkte für die heimische SG auf dem Konto und somit ist der erste Tabellenplatz eine weitere Woche bestätigt.

Das Spiel war ein absoluter Nervenkrimi und nichts für schwache Nerven der gastgebenden Spieler, sowie Fans. Von Minute eins des Spiels wurde die SG Fuldalöwen/ Beisetal ihrer Favoritenrolle spielerisch gerecht. In regelmäßigen Abständen wurden Chancen kreiert, wobei die Gäste im Spielgeschehen wenig bis garnichts zu melden hatten und mit reinem Abwehrkampf beschäftigt waren.

Bereits nach der ersten Hälfte war klar, dass Geduld an diesem Tag das Zauberwort für die Fuldalöwen/ Beisetal war, denn nach unzähligen Chancen wechselte man die Seiten mit einem torlosen Unentschieden.

Das Bild bestätigte sich in der zweiten Hälfte des Spiels. Die Gastgeber scheiterten weiterhin am glänzend aufgelegten Gäste Keeper, an Pfosten oder Latte, oder letzten Endes an sich selbst.

Doch die Erleichterung kam in der 87. Minute als Kopfballungeheuer Tom Holzhauer am Höchsten stieg und die lang ersehnte Führung für die Gastgeber köpfte.