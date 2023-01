Stephan Geist (links, im Zweikampf mit Manuel Holzberger von der KSG Rai-Breitenbach) und die SG Bad König/Zell brauchen in der Rückrunde schon einen Lauf, um noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. – Foto: Fernando Baptista

SG Bad König/Zell : Das Zünglein an der Waage A-Ligist könnte im Aufstiegsrennen noch eine entscheidende Rolle einnehmen +++ Neuformiertes Team braucht Zeit

ODENWALDKREIS. Die neu formierte A-Liga-Mannschaft der SG Bad König/Zell steht bei Eintritt in die Winterpause in der Spitzengruppe, ist aber dennoch meilenweit von einem möglichen Aufstieg entfernt. Noch fehlt etwas die Hierarchie im Team und häufig agierte man in entscheidenden Spielphasen auch zu nervös.

Schwacher Saisonstart der SG Viele Leistungsschwankungen haben ein stärkeres Vordringen der Bad Königer Fußballer in der Kreisliga A verhindert. Trainer Timo Sauer warnte ja schon vor Saisonbeginn, als er erst einmal abwarten wollte, wie viel Zeit es benötigen werde, um die Balance zwischen Angriff und Defensive herzustellen. Die Kurstädter hatten sich vor dem Ligastart im August namhaft und zahlreich verstärkt. „Wir mussten beispielsweise die Abwehr komplett umbauen“, so Sauer. Zum einen fehlte Patrick Studniarek in der Innenverteidigung und auch auf der Position vor der Abwehr sorgte ein nicht vorhersehbarer Abgang für zwei von gleich mehreren Baustellen. So dauerte es eben, bis ein Rädchen ins andere griff. Und auch der Saisonauftakt war mit fünf Spielen, in denen Bad König nur einmal den Platz als Sieger verließ, alles andere als verheißungsvoll. A-Ligist brauchte Zeit Nicht vergessen werden darf, dass die Spielgemeinschaft den nicht allerjüngsten Kader stellt. Dadurch ist eine größere Verletzungsanfälligkeit nicht in Abrede zu stellen und auch die saisonbedingten Urlaubsausfälle machten sich in der Frühphase bemerkbar. „Wir mussten wegen der starken offensiven Neuzugänge unser Spielsystem völlig neu ausrichten, waren dadurch hinten etwas anfälliger. Alles musste eben neu abgestimmt werden, wobei wir nach einer guten Vorbereitung eigentlich guter Dinge waren“, schildert Timo Sauer die Anfangszeit dieser Saison, in der seine Mannschaft einige wichtige Punkte hat liegengelassen.