SG Antdorf/Iffeldorf 2 - SF Bichl 1:7 (0:3)

Keine Probleme mit dem punktlosen Tabellenschlusslicht hatte Bichl vergangenes Wochenende. Einzig ganz zu Beginn kam es zu einer Schrecksekunde, als ein Freistoß der Gastgeber gefährlich vor das Bichler Gehäuse segelte, aber die daraus entstandene Chance nicht genutzt werden konnte. Anschließend übernahm Bichl, obwohl spielerisch auch nicht überzeugend an diesem Tag, mehr und mehr das Kommando. Fabian Bergmoser war es schließlich, der mit einer Bogenlampe über den verdutzten Ex-Bichler Daniel Kaune im Tor der Gastgeber nach 20 Minuten den Torreigen eröffnete. Nur kurz darauf vollstreckte Kapitän Lukas Zimmer eine Ecke des wiederum stärksten Bichlers Justin Rösch per Direktabnahme zum 2:0. Anschließend ließ die Truppe von Coach Christian Strobl mehrere Hochkaräter liegen. Quasi mit dem Halbpfiff gelang aber A-Juniorenspieler Martin Hofberger mit seinem ersten Treffer in der ersten Mannschaft des SF Bichl mit dem 3:0 die Vorentscheidung in dieser Partie. Nach dem Wechsel plätscherte das Spiel so dahin. Einziger Aufreger war der Treffer von Michael Geißler Mitte der zweiten Hälfte zum 4:0. In den letzten Minuten ging es dann noch einmal Schlag auf Schlag. Zuerst verkürzten die mutiger werdenden Gastgeber durch Fredrik Johansson auf 1:4, ehe drei Treffer innerhalb weniger Minuten durch Justin Rösch, Lukas Zimmer und Maxi Eberl das Ergebnis auf 7:1 schrauben ließen. Bichl übernahm dadurch wieder den zweiten Tabellenplatz, hat mit Hungerbach und Habach 2 aber jetzt zwei Hochkaräter vor der Brust, gegen die es zu punkten gilt, um den Sprung unter die ersten Drei letztendlich zu schaffen.