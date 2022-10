Sebastian Göhringer: „Den Gegner nicht an der Tabelle messen“ Bezirksligatipp mit dem Kapitän des Aufsteigers SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, der in Liga und Pokal zweimal bei Eintracht Freiburg antritt

In der Bezirksliga spielen die Aufsteiger bisher eine beachtliche Runde. Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal etwa belegt mit 18 Punkten den siebten Platz. Nun stehen für die Mannschaft gleich zwei Auswärtsspiele im Weststadion der SF Eintracht Freiburg an – erst am Samstag in der Liga, dann an Allerheiligen im Bezirkspokal. Kapitän Sebastian Göhringer spielt von Kindesbeinen an für die Gundelfinger und tippt die Ergebnisse des 13. Spieltags.

fupa: Herr Göhringer, wie hat sich die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal in der Liga eingefunden? Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Sebastian Göhringer: Als Aufsteiger kann man mit dem bisherigen Verlauf zufrieden sein. In den engeren Spielen, in denen wir etwas mehr Punkte hätten holen können, haben wir uns zwar etwas schwergetan. Aber wir stehen aktuell im sicheren Mittelfeld.

fupa: Die Heimstärke fällt ins Auge. In sechs Spielen wurden vier Siege erzielt. Täuscht die Bilanz, oder was macht die Heimstärke aus?

Göhringer: Ich denke, die Bilanz täuscht nicht. Wir wollen einen offensiven Fußball spielen, und das gelingt uns ganz gut. Wenn wir auf Kunstrasen spielen, hat man stets gesehen, dass wir fußballerisch auf einem guten Weg sind. Ich würde es eher andersherum formulieren: Wir sollten auswärts stärker werden, gerade in den engen Spielen gegen kampfstarke Mannschaften. Dafür braucht unsere junge Mannschaft noch Zeit. In den Heimspielen gehen wir immer auf Sieg, und das Ziel hat sich meist bewahrheitet.

fupa: Welches war das bisher beste Spiel bzw. das Spiel, das den stärksten Eindruck hinterlassen hat?

Göhringer: Das Auswärtsspiel in Emmendingen, das wir 3:0 gewonnen haben. In jeder Hinsicht – Geschlossenheit, Auftreten – hat das überzeugt. Das Spiel lief natürlich auch von Anfang an für uns. Das 3:0 war unerwartet deutlich, hat aber gezeigt, was uns auch gegen eine spielstarke Mannschaft möglich ist.

fupa: Was macht für Sie das Besondere der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal aus?

Göhringer: Ich haben ja schon von Kindesbeinen an die Kickstiefel für Gundelfingen geschnürt und habe alle Jugendmannschaften durchlaufen. Was den Verein ausmacht, ist die familiäre Atmosphäre. Der Verein baut ja seit Langem auf seine Jugendarbeit, und das zeichnet ihn aus.

fupa: Es steht nun ein knackiger Monatswechsel bevor; es geht zweimal auswärts gegen die SF Eintracht Freiburg – einmal in der Liga, dann im Bezirkspokal-Viertelfinale. Wie bereitet man sich darauf vor?

Göhringer: Zum Glück wurde das Ligaspiel von Sonntag auf Samstag vorverlegt. Wir wollen in beiden Spielen gute Leistungen zeigen. Wir legen den Fokus aber erst einmal auf den Samstag – wohl wissend, dass wir drei Tage später nochmal dort antreten müssen. Wir wollen in der Liga gewinnen und dann im Pokal nachlegen. Das Pokalspiel ist natürlich ein Bonus, aber in der Vorsaison haben wir es ja schließlich bis ins Finale geschafft.

fupa: Wie schätzen Sie die SF Eintracht Freiburg ein, die in der Liga derzeit den drittletzten Platz belegen?

Göhringer: Wir tun gut daran, den Gegner nicht an der Tabelle zu messen. Das hat man bereits im Spiel gegen Oberried gesehen, als wir uns erst einmal sehr schwergetan haben. Ich denke, Eintracht Freiburg ist auf eigenem Platz schwer zu bespielen. Sie haben dort auch schon oft gute Spiele gezeigt. Aber auch wir wissen, was wir können, und wollen nach dem Sieg gegen Ihringen/Wasenweiler (3:1) nachlegen. Wir gehen die Aufgabe mit dem gebotenen Respekt an. Aber mit der richtigen Einstellung sollte in beiden Spielen etwas möglich sein.

fupa: Können Sie uns etwas über die Personallage verraten?

Göhringer: Wir haben fast alle Spieler wieder beisammen, die Kaderstärke wird etwas höher sein als in den letzten Spielen. Unser Trainer Jörg Roth wird also mehr Möglichkeiten haben.

Sebastian Göhringers Spieltag-Tipps:

SF Eintracht Freiburg – SpVgg. Gundelfingen/Wildtal

Samstag, 17 Uhr

Wir wollen mit einem guten Spiel die Leistung der Vorwoche bestätigen. Dann bin ich sicher, dass wir etwas Zählbares mitnehmen werden. Schließlich ist jeder Punkt wichtig!

SG Prechtal/Oberprechtal – SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden (in Oberprechtal)

Sonntag, 15 Uhr

So wie die Saison zurzeit läuft, wird sich Prechtal mit 2:0 durchsetzen, wegen der Heimstärke, aber auch wegen des aktuellen Trends. Wahrscheinlich geht es auf einen schweren, tiefen Platz, und das liegt den Buggingern nicht so sehr, weil sie ja eher Kunstrasen gewohnt sind.

SF Oberried – SV Solvay Freiburg

Sonntag, 15 Uhr