SE Freising: 18-jähriger Julius Kleimann überzeugt in der Halle - dem großen Traum so nah „Fußball ist derzeit einfach alles für mich“

Freising – Am Freitagnachmittag führte der erst 18-Jährige die U16 des SE Freising als Trainer zum zweiten Platz bei der Hallenkreismeisterschaft Donau/Isar und zur Teilnahme an den oberbayerischen Titelkämpfen (Bericht folgt). Doch das Highlight sollte einen Tag später folgen – da durfte Kleimann mit den Landesliga-Herren des Vereins am FT-Hallenmasters teilnehmen.

Als einziger A-Jugendspieler, allein unter Männern quasi. „Fußball ist derzeit einfach alles für mich“, ließ der Youngster sein Wochenende Revue passieren. Und schob gleich hinterher: „Vor allem auch beim SE Freising.“

Julius Kleimann ist ein SEF-Kicker, der die Philosophie des Klubs vielleicht am besten beschreibt. Der Abwehrspieler hatte am Roider-Jackl-Weg das ABC des Fußballs erlernt. Er durchlief alle Jugendteams – und soll nun aufgrund seines Talents an die Erste Mannschaft herangeführt werden. „Er ist ein klasse Junge“, lobte ihn Trainer Florian Bittner am Rande des FT-Hallenmasters. „Wir wollen natürlich schauen, dass wir ihn in Freising halten können.“