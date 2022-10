Schon wieder Granulat-Ärger in Bretzenheim Nachdem die Spieler des TuS Roxheim Bedenken äußern, sieht sich der Schiedsrichter zur Spielabsage gezwungen

So sehr hatten die A-Klasse-Fußballer des FSV Bretzenheim darauf gehofft, dass man die Granulat-Thematik endlich ad acta legen könne. Schließlich trainiert man nach zweimonatiger Sperrung seit 11. Oktober wieder auf dem eigenen Kunstrasen. Doch nach dem Warmlaufen vor der Partie gegen den TuS Roxheim wurde erst fleißig diskutiert und dann das Spiel abgesagt, weil sich die Schuhe der Spieler erneut mit klebrigem Granulat voll setzten. Während die Verantwortlichen nach einem Nachholtermin suchen, gehen die Meinungen zum Spielausfall auseinander. Was die Vereine dazu sagen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.