Schmeichelhafter Punkt für Wiepenkathen 1. Kreisklasse: TSV spielt 2:2 gegen Agathenburg/Dollern - Sladek und Paruzel stark

Da die Partie in Schwinge am kommenden Wochenende nicht stattfindet, geht TSV-Trainer Roland Duchow mit seinem Team vorzeitig in die Pause. „Das ist auch gut so. Zehn Minuten spielten wir ganz ordentlich, dann wurde meine Mannschaft schwächer, hatte keinen Zugriff mehr. Am Ende mussten wir uns mit dem glücklichen Punkt zufriedengeben. Agathenburg/Dollern müsste mit dieser Mannschaft eigentlich besser dastehen“, sagte Duchow. Die Gäste erhöhten immer mehr den Druck. Dennoch ging der TSV in Führung. Oldie Viktor Pazer gelang nach gut einer halben Stunde ein schöner Treffer. Mit einem abgefälschten Freistoß markierte Janis-Fabian Jungclaus noch vor dem Wechsel den verdienten Ausgleich. „Die beiden jungen Spieler Paruzel und Sladek wirbelten uns gehörig durcheinander, konnten aber auch machen, was sie wollten“, so Roland Duchow. Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste dominant. Und trotzdem gingen erneut die Wiepenkathener in Führung. Nach einer Ecke gelang Jasper Müller-Stosch das 2:1. Ein laut Duchow dusseliger Stellungsfehler sorgte nochmals für den Ausgleich. Fast von der Grundlinie konnte Justin Sladek den Ball vor den Kasten bringen, wo Jungclaus die Kugel zum mehr als verdienten 2:2 verwertete. Das ersatzgeschwächte Wiepenkathener Team erkämpfte sich ein Unentschieden, das „glücklich war. Agathenburg/Dollern war spielerisch besser, hätte gewinnen müssen. Wir können mit dem Punkt leben“, meinte der TSV-Coach abschließend. Für A/D geht es noch weiter, am kommenden Wochenende ist der FC Wischhafen/Dornbusch zu Gast.

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: 1:0 Viktor Pazer (28.), 1:1 Janis-Fabian Jungclaus (34.), 2:1 Jasper Müller-Stosch (70.), 2:2 Janis-Fabian Jungclaus (75.).