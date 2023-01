Daniele Lepori hat als neuer Cheftrainer beim SC Buschhausen übernommen. – Foto: Gordon Granderath

SC Buschhausen stellt neuen Cheftrainer vor Bezirksliga, Gruppe 5: Daniele Lepori übernimmt als Cheftrainer beim SC Buschhausen.

Mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie geht der SC Buschhausen in die zweite Saisonhälfte der Bezirksliga, Gruppe 5. Wie der Verein mitteilt, übernimmt Daniele Lepori mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer. Zuletzt coachte er die zweite Mannschaft des VfB Bottrop in der Kreisliga A.

Frischer Wind erhält beim SC Buschhausen an der Seitenlinie Einzug. Der Aufsteiger hat mit Daniele Lepori einen neuen Cheftrainer unter Vertrag genommen, der ab sofort mit seinem Team versuchen wird, den direkten Wiederabstieg noch zu verhindern. Keine leichte Aufgabe, denn mit nur sieben Punkten nach 17 Spielen steht der SCB auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Bezirksliga, Gruppe 5. Der Abstand zum rettenden Ufer ist mit elf Zählern aber noch im Bereich des Machbaren. Lepori soll neue Impulse setzen Wie der Verein mitteilt, habe es nach vielen intensiven Gesprächen keinen Zweifel daran gegeben, dass Lepori der richtige Mann für die schwierige Aufgabe sei. Mit dem 41-Jährigen sollen neue Impulse gesetzt werden, damit im weiteren Saisonverlauf möglichst viele Punkte eingefahren werden können. "Ich freue mich wirklich auf die Aufgabe hier in Buschhausen.

Nach dem abrupten Ende beim VfB, hatte ich eigentlich nicht erwartet so schnell wieder an der Linie zu stehen. Aber die Möglichkeit in Buschhausen ist, trotz der Schwere der Situation, der nächste logische Schritt für mich. Wir werden alles reinhauen, um eine gute Rückrunde zu spielen und freuen uns, dass es endlich wieder los geht", sagt Lepori in den Vereinsmedien.