VfB Bottrop II: Trainer tritt zurück und acht Spieler gehen Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Zum Jahresende rumort es bei der Reserve des VfB Bottrop mächtig.

Nach der sportlich durchaus erfolgreichen ersten Saisonhälfte zieht bei der zweiten Mannschaft des VfB Bottrop kurz vor Weihnachten die Ernüchterung ein. Der Aufsteiger steht nach 16 absolvierten Partien im Klassement auf einem sehr guten dritten Platz. Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter Arminia Lirich zehn Punkte, auf den ersten Verfolger SuS 21 Oberhausen nur sechs. Doch all das rückt bei den aktuellen Ereignissen in den Hintergrund. Trainer Daniele Lepori erklärte seinen Rücktritt zum Jahreswechsel und auch acht Spieler haben dem Vorstand bereits ihre Abmeldung überreicht.

Auslöser sollen wohl vereinsinterne Probleme sein. "Das alles ist auf Meinungsverschiedenheiten zwischen erster und zweiter Mannschaft sowie dem Vorstand zurückzuführen. Bei allen Entscheidungen geht es immer um das Wohl des gesamten Vereins und nicht um das von einzelnen", wird der Vereinsvorsitzende Gündüz Tubay in der WAZ zitiert. Auch Lepori geht nicht näher auf seine Beweggründe ein und dankt dem Verein stattdessen für die Chance, die ihm gegeben wurde. "Es ist schwierig, eigentlich möchte ich dazu überhaupt nichts sagen. Für die Mannschaft tut es mir leid, wir waren eine tolle Gemeinschaft und hatten eine gute Zeit. Ich bin dem VfB dankbar, dass er mir vor dreieinhalb Jahren die Chance gegeben hat. Als ich den Job übernahm, war ich noch ein Neuling im Trainergeschäft."

Noch in diesem Jahr soll ein Nachfolger für Lepori gefunden werden, damit die Mannschaft im kommenden Jahr weiter in der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop antreten kann. "Der Kader unserer zweiten Mannschaft umfasste mehr als 30 Spieler. Wir werden die Abgänge auffangen können", betont Tubay. Bis der Ball in einem Pflichtspiel aber wieder rollt, dauert es noch eine ganze Weile. Erst am 23. Februar sind die Bottroper wieder gefordert. In einer vermeintlich machbaren Aufgabe empfängt das Team das Tabellenschlusslicht Schwarz-Weiß Alstaden II.