Sandners großer Wunsch Als Tabellendritter und mit 26 Punkten aus 14 Partien auf dem Konto hätten sie beim SV Nieder­emmel allen Grund, jetzt erst mal die Füße hochzulegen und sich von den Strapazen des bisherigen Saisonverlaufs zu erholen. Doch auch nach dem letzten Spiel vor der Winterpause trommelt Trainer Thomas Sandner sein Team einmal in der Woche zusammen.

Die bis Anfang März währende Spielpause ist auch aus Sicht von Niederemmels Coach etwas zu lang. Deshalb arbeitet Thomas Sandner mit seiner Mannschaft derzeit noch ein wenig weiter: „Die äußeren Bedingungen mit Temperaturen im zweistelligen Bereich sind gut. Inhaltlich wollen wir noch taktisch an uns arbeiten und unser Verhalten in der Umschaltbewegung nach hinten verbessern.“

Mit dem bisherigen Abschneiden und Platz drei im Klassement ist er zufrieden. 29 Gegentreffer und damit gut zwei im Schnitt sind aber auch aus Sicht des erfahrenen Übungsleiters zu viel. Oft müsse sein Team das Spiel machen. Dadurch würden sich dann Lücken ergeben, welche immer wieder zu Toren des Gegners führten.

In der fünften Saison nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist die Rückkehr in den überkreislichen Fußball vielleicht der Wunsch des einen oder anderen an der Mittelmosel, aber nicht das erklärte Ziel. Die punktgleichen Wittlicher auf Platz zwei und die SG Laufeld/Buchholz auf Rang eins (zwei Zähler mehr und eine Partie weniger) liegen zwar in Griffweite, doch „mit diesen beiden Mannschaften können wir uns nicht wirklich vergleichen“, meint Sandner. Im Gegensatz zu den hochambitionierten Kreisstädtern und der im Sommer erweiterten Spielgemeinschaft habe man einen zu kleinen Kader, genauer gesagt im Kern nur 14 Akteure. Wenn dann noch wie in den vergangenen Wochen Leistungsträger wie Sebastian Schäfer, Jacob Grüner, Luca Hermandung und Mario Görgen verletzungsbedingt über einen längeren Zeitraum ausfallen, wird es schon sehr eng aus Sicht der Rot-Weißen.