Said fordert nach erneuter Niederlage "personelle Konsequenzen" Der Trainer des VfB Frohnhausen sieht weit mehr als nur sportliche Gründe für die aktuelle Misere

Said hat seine eigene Mannschaft verloren

Dem VfB Frohnhausen stehen wahrlich keine rosigen Zeiten bevor. Rein sportlich befinden sich die Dillenburger mit neun Punkten nach elf Spieltagen auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 3, doch vielmehr lassen teaminterne Differenzen aufhorchen.

Nach der erneuten Niederlage vom Wochenenden äußerte sich Trainer Said beim Reviersport unmissverständlich: "Ich habe aktuell keinen Spaß. Sieben von elf Spielern hören mir zu, beim Rest gehen meine Worte links rein und rechts wieder raus."

Nach dem 2:2-Ausgleichstreffer gegen Reusrath (hier geht es zum kompletten Spielbericht) beschäftigten sich die Spieler des VfB immer weniger mit dem Spiel und mussten so in der Nachspielzeit noch zwei weitere Gegentreffer schlucken. die Frohnhausener stehen nun bei einem Punkt aus den vergangenen sechs Partien und Teile der Mannschaft scheinen jeglichen Glauben an den Trainer verloren zu haben.

"Entweder gehe ich oder es gehen vier, fünf Spieler"

Und auf diesem Niveau ist eine solche Situation natürlich nicht fortführbar: "Am Ende des Tages geht es auch gar nicht um Issam Said, sondern um das Wohl des VfB Frohnhausen. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder gehe ich oder es gehen vier, fünf Spieler. Wir müssen auf jeden Fall personelle Konsequenzen ziehen. Das wird auch in den nächsten Tagen der Fall sein", machte Said deutlich.