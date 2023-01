Rot-Weiß Thalheim begrüßt Neuzugang aus der vierten polnischen Liga Verbandsliga +++ Tomasz Bartosiak stößt zur Mannschaft von Kai Uwe Ziegler

Die SG Rot-Weiß Thalheim durchlebte in der Verbandsliga bisher eine schwierige Saison. Mit zwölf Punkten überwintern die Rot-Weißen auf einem Abstiegsplatz. Nachdem bereits im Herbst eine Veränderung auf dem Trainerstuhl hin zu Kai Uwe Ziegler vorgenommen wurde, wurde nun im Winter auch der Kader nachjustiert.

Einen ersten Neuzugang stellte der Verein in dieser Woche bereits vor: Vom polnischen Viertligisten RKS Broń Radom wechselt Tomasz Bartosiak nach Thalheim. Der 28-Jährige, der in seiner Heimat in den vergangenen anderthalb Jahren zu 46 Viertliga-Einsätzen kam, soll nun die Offensive des Verbandsligisten verstärken. Unter dem Hallendach konnte der Neuzugang bereits überzeugen. Nun soll er seine Qualitäten, beginnend mit dem Test gegen Concordia Schenkenberg, auch auf dem grünen Rasen zeigen. Zum Spielerprofil:

>> Tomasz Bartosiak