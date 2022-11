Rot-Weiß Bad Tölz schnuppert gegen Herbstmeister eine Halbzeit lang an der Sensation SV Miesbach sei verdienter Herbstmeister

Auch der letzte Auftritt des SC Rot-Weiß Bad Tölz in der Vorrunde geriet nach gutem Beginn zum Debakel: Die Hausherren mussten sich Tabellenführer Miesbach mit 2:5 (1:0) geschlagen geben.

Bad Tölz – Tiefpunkt war der Abschlag von Torhüter Siegfried Bahner in die Füße von Markus Weinbacher, der sich mit einem trockenen Schuss neben den Pfosten zum 2:5-Endstand bedankte. „Dieser Ausgang passt zur bisherigen Saison“, merkte ein geknickter Rot-Weiß-Coach Sebastian Wagner an, der zumindest „eine gute kämpferische Leistung“ bei seiner Truppe gesehen haben will.

Dabei hatten die Tölzer zumindest eine Halbzeit lang an der Sensation geschnuppert. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, als Benedikt Muck an den Ball kam und die Rot-Weißen in Front brachte. „Eine eher glückliche Führung“, musste auch Wagner zugeben. Auch wenn die Gäste Druck auf das Gehäuse der Hausherren aufbauten, verteidigten die RW-Defensive mit Glück und Geschick den knappen Vorsprung bis zum Pausentee.

SV Miesbach dreht die Partie gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz

Es war Robert Mündl, der nach einem Elfmeter-Kracher an die Unterkante der Latte am schnellsten reagierte und den Ausgleich für die Gäste herstellte. Der Miesbacher Druck nahm weiter zu und die Hausherren kamen mit ihren Entlastungsangriffen kaum noch über die Mittellinie, wobei sich Fatih Kocyigit vergeblich mühte, etwas Struktur ins Spiel zu bringen. Ridvan Ulu schloss einen schönen Spielzug zur Gästeführung ab. Ein weiterer Strafstoß, diesmal von Josef Sontheim getreten, brachte das 1:3. Er war es auch, der nach einem der wenigen RW-Vorstöße bis vor das gegnerische Tor, einen blitzsauberen Konter mit dem nächsten Treffer abschloss.