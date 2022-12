»Riesen-Schock«: Kroiß-Kreuzbandriss bei Buden-Kick Ansbachs Sturmführer verletzt sich bei Hallenturnier in Wassertrüdingen schwer am Knie

Er kann einfach nicht ohne Fußball. Und deshalb war es für Patrick Kroiß klar, dass er nach der langen, langen Regionalliga-Herbstserie gleich wieder ran will. Die Jagd nach dem runden Leder ist wie eine Sucht für ihn, der freundschaftliche Budenzauber am 1. Weihnachtsfeiertag in Wassertrüdingen war deshalb ein Pflichttermin für den 28-jährigen Goalgetter. Dieser spaßige Hallenkick hat aber schwerwiegende Folgen: Der Ansbacher hat sich nämlich das Kreuzband gerissen.