Michael Nothofer hat gut lachen. Beim SV Holzheim gelang ihm ein Treffer für die siegreiche SpVgg Riedlingen. – Foto: Szilvia Izsó

Riedlingen zeigt sich eiskalt Kreisligist gewinnt das Duell beim SV Holzheim +++ Michel lässt Holzkirchen spät jubeln +++ Reimlingen fertigt die SG Buchdorf ab

In der Kreisliga Nord hat die SpVgg Riedlingen bereits ihren dritten Auswärtssieg gelandet. Beim SV Holzheim gelang ein 2:1-Erfolg, mit dem sich die Spielvereinigung etwas von der Abstiegszone absetzen konnte. Vorne geht das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SV Holzkirchen und dem FSV Reimlingen weiter. Holzkirchen siegte spät beim TSV Oettingen, Remlingen gewann deutlich gegen die SG Buchdorf/Daiting.

Nichts zu holen gab es für den SV Holzheim gegen die SpVgg Riedlingen. Die ersatzgeschwächten Gastgeber fingen sich durch das Tor von Fabian Anzenhofer früh den Rückstand ein. Bis zur Pause zeigte Holzheim trotz Personalmangels aber eine überlegene Leistung. Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit war dann der SVH am Drücker. Aber eine Unachtsamkeit ermöglichte es Michael Nothofer, den Vorsprung für die SpVgg auszubauen. Die Holzheimer drängten nun mit Macht auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang dann auch Timo Czernoch 1:2. Wenig später wäre um ein Haar sogar das 2:2 gelungen, aber der Linienrichter entschied auf Abseits. Bis zum Anpfiff blieb Holzheim zwar am Drücker, ging aber leer aus.

Schiedsrichter: Luca Trautwein (Nördlingen) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Fabian Anzenhofer (16.), 0:2 Michael Nothofer (59.), 1:2 Timo Czernoch (63.)

Spät, ganz spät schlug der SV Holzkirchen doch noch zu. In der Nachspielzeit setzte Patrick Michel zum Schuss an und traf ins lange Eck, was gleichzeitig der Siegtreffer beim TSV Oettingen war. Die Oettinger hatten stark begonnen und kamen gleich zu einer Doppelchance. Zuerst köpfte Christoph Greiner nach einer Ecke an das Lattenkreuz. Den zurückprallenden Ball nutzte Max Holzmeier zum Nachschuss, doch der Ball wurde auf der Torlinie abgewehrt wurde. Nach einer halben Stunde kam Holzkirchen besser ins Spiel und hatte beim Fallrückzieher von Marcel Köhnlein eine spektakuläre, allerdings erfolglose Aktion. Die temporeiche Partie blieb ausgeglichen. SVH-eeper Marcel Randi wehrte einen tollen Schuss von Lucas Wessel noch zur Ecke ab (65.). Stefan Neuwirt traf aus kurzer Distanz nur das Außennetz des Oettinger Tores (83.). Der Oettinger Kapitän Max Holzmeier schoss in der 85. Spielminute ein Tor, das wegen Abseits nicht zählte. Alles deutete auf ein 0:0 hin, bis Michel eben doch noch traf.

Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 325

Tor: 0:1 Patrick Michel (90.+1)

Gelb-Rot: Stefan Neuwirt (88./SV Holzkirchen)

Torreich ging es zwischen dem TSV Hainsfarth und der SG Alerheim zu - und am Ende dramatisch. Denn der TSV rettete ganz spät durch ein Eigentor noch das 3:3. Die Alerheimer waren sofort gut im Spiel und erzielten nach Kombinationsspiel durch Benjamin Töpfer die Führung. Kurz vor der Pause baute Sebastian Hertle per Freistoß aus rund 30 Metern den verdienten Vorsprung der Gäste aus. Direkt nach dem Seitenwechsel gelang Dennis Schröppel aber der der Anschlusstreffer und Nico Hensolt glich kurz darauf mit einem verwandelten Freistoß sogar aus. Doch Alerheim zeigte sich davon unbeeindruckt und ging durch einen Konter, den Lars Rau abschloss, erneut in Führung. Hainsfarth stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und hatte beim 3:3 doch noch das Glück auf seiner Seite.

Schiedsrichter: Sebastian Renner (Monheim) - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Benjamin Töpfer (8.), 0:2 Sebastian Hertle (42.), 1:2 Dennis Schröppel (47.), 2:2 Nico Hensolt (53.), 2:3 Lars Rau (70.), 3:3 Luca Greiner (90./Eigentor)

Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen dem FC Mertingen und dem SV Donaumünster. Obwohl der FCM gut loslegte, mehrere Chancen besaß und durch ein Traumtor auch in Führung ging. Nach einem Eckball von Sven Rotzer faustete SVD-Torwart Kevin Abold den Ball aus dem Strafraum heraus. 20 Meter vor dem Tor wartete allerdings Christoph Binder, der den Ball direkt nahm und unter die Latte traf. In der 35. Minute hätte Donaumünster ausgleichen können, als Jeremy Kole schön freigespielt wurde im Strafraum, doch er vergab aus kurzer Distanz.

Kurz nach der Pause hatten die Gäste die nächste Großchance, als deren Spielertrainer Jürgen Sorg ganz knapp am Tor vorbeischoss. In Unterzahl - Achim Schreiber verbüßte eine Zeitstrafe (59.) - blieb der SVD am Drücker, Sorgs Schuss wurde aber vom Mertinger Abwehrspieler Maik Stach kurz vor der Linie geklärt. Und als Sorg allein aufs Tor zulief, rettete FCM-Torwart Hosp mit dem Fuß. Als die Mertinger dann wegen der Zeitstrafen für Sven Rotzer und Spielertrainer Schuster nur zu neunt auf dem Platz standen, nutzte Donaumünster die Überzahl. Tobias Schneider köpfte zum überfälligen 1:1 ein. Schiedsrichter: Matthias Schilling (Erkheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Christoph Binder (6.), 1:1 Tobias Schneider (87.)

Im Gegenlicht werfen die Kicker des TSV Möttingen (weiß) und des TSV Wemding lange Schatten. Auf die Namensnennung der abgebildeten Kicker verzichtete der Fotograf wieder einmal. – Foto: Dieter Mack

In der ausgeglichenen Anfangsphase hatte Möttingen die erste Chance durch Mario Rathke, der aus etwa 20 Metern über das Tor schoss. Kurz vor der Pause köpfte Dominic Schäble eine Freistoßflanke von Marijan Matkovic am Pfosten vorbei. Danach kam Wemding besser aus der Halbzeitpause und hatte zwei Torchancen. Einen schnell ausgeführten Eckball der Gastgeber köpfte Rothgang über das Tor. Die größte Torchance kurz vor Schluss hatten die Wemdinger: Chris Luderschmid, allein vor Keeper Christoph Husel, schoss am Pfosten vorbei.

Schiedsrichter: Luca Berger (Lauingen) - Zuschauer: 120

Erst als alles verloren war, kam der SV Kicklingen im Heimspiel gegen den FSV Marktoffingen noch auf und gestaltete das Ergebnis etwas erträglicher. Wobei sich die 2:4-Niederlage zunächst nicht andeutete, das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab. Nach einem Freistoß ging der FSV dann durch Martin Regele in Führung, kurz vor der Halbzeit Daniel Peiker einen Fehler im Kicklinger Aufbauspieler zum 0:2. Das 0:3 nach Wiederanpfiff verhinderte SVK-Keeper Pascal Linder zunächst noch mit seiner Parade, doch kurz darauf war er gegen Daniel Peiker machtlos. Und als wäre das nicht genug, folgte durch ein Eigentor gleich noch der nächste Marktoffinger Treffer. Immerhin stimmte die Moral beim SVK, der in der Folge durch Jonas Manier und Mario Meier noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. (tire, red)

Schiedsrichter: Fatih Kayan (Krumbach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Martin Regele (31.), 0:2 Daniel Peiker (41.), 0:3 Daniel Peiker (48.), 0:4 Pascal Linder (53./Eigentor), 1:4 Jonas Manier (62.), 2:4 Mario Meier (86.)

Gelb-Rot: Jonas Manier (92./SV Kicklingen-Fristingen/)