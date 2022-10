Rhenania Bottrop trennt sich von Trainer Stefan Lorenz Bezirksliga, Gruppe 7: Nach der 1:6-Klatsche zieht Rhenania Bottrop die Reißleine und entlässt Stefan Lorenz.

Am Sonntag hat Rhenania Bottrop im Heimspiel gegen den SV Burgaltendorf eine derbe 1:6-Klatsche hinnehmen müssen. Eine Niederlage mit Konsequenzen: Der Verein teilte mit, dass er sich von Trainer Stefan Lorenz getrennt hat. Der Ex-Profi stand rund ein Jahr an der Seitenlinie der Bottroper. Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.