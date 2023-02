Rheingold Emmerich: Zwei Neue sollen die Offensive beleben Kreisliga B, Gruppe 1: Rheingold Emmerich will konstanter agieren und den Klassenerhalt frühzeitig perfekt machen.

Mit zwei Zugängen startet der VfB Rheingold Emmerich in die Rückrunde der Kreisliga B. So hat sich Fabio Könighaus dem Team angeschlossen. Der Mittelfeldakteur kickte zuletzt jeweils kurz beim RSV Praest und dann bei der Reserve des 1. FC Bocholt.

Aktuell belegt der Emmericher Traditionsverein mit 20 Zählern und einem Torverhältnis von 19:34 in der Gruppe eins den elften Tabellenplatz. „Wir hatten erneut einen kleinen Umbruch, weshalb wir am Anfang nicht so gepunktet haben wie gewünscht. Das lag mit Sicherheit auch daran, dass wir uns schwer tun, selbst Treffer zu erzielen, außerdem haben wir zu Beginn relativ viele Gegentore bekommen. Deshalb haben wir im Laufe der Hinrunde dann auch unsere Spielweise geändert und agieren seitdem etwas defensiver“, erklärt der Emmericher Trainer, der die Matches gegen den STV Hünxe (1:0) und die DJK Hüthum-Borghees (2:4) heraushebt. „Der Sieg gegen Hünxe war ein absolutes Highlight. Und bei der Niederlage gegen Hüthum hat man gesehen, dass wir auch mit den Topteams der Liga mithalten können. Ohne die Rote Karte in der Schlussphase hätten wir das Spiel durchaus gewinnen können“, so der Rheingolder Coach.

Auch wenn Brüschke mit dem Verlauf der Hinrunde unter dem Strich relativ zufrieden ist, möchte er mit seinem Team in den nächsten Monaten konstanter werden. „Wir haben noch viele Schwankungen drin, was allerdings bei unserem jungen Durchschnittsalter nicht verwunderlich ist. Aber mittlerweile sind wir schwer zu bespielen und daran wollen wir anknüpfen. Wir müssen weiterhin vor allem intensiv gegen den Ball arbeiten“, fordert der Coach.

Die Wintervorbereitung ist beim VfB inzwischen in vollem Gange. „Wir sind bereits seit einigen Wochen im Training und konnten auch schon auf Rasen trainieren. Wenn das nicht klappt, gehen wir laufen oder dienstags auch in die Hansahalle. Zudem haben wir zwei Testspiele gegen Gegner vereinbart, in denen wir offensiver auftreten wollen, um an unserem Manko zu arbeiten“, erläutert Brüschke, der wie berichtet auch in der kommenden Saison beim Emmericher Verein als verantwortlicher Coach tätig sein wird.

Zur Kaderplanung für die kommende Saison sagt Brüschke: „Wir sind in Gesprächen und würden natürlich gerne Spieler holen, die schon eine Affinität zum VfB Rheingold haben, aber spruchreif ist bisher noch nichts.“