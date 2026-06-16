 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Relegation: Wer steigt am Mittwoch in die Landesliga auf?

Relegation zur Landesliga: Die letzten Gruppenspiele stehen an und bis auf den SC Reusrath können noch fünf Mannschaften aufsteigen! Hinweis: Es wird diesmal nur einen Stream geben.

von André Nückel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen II hat Heimvorteil.
Rot-Weiss Essen II hat Heimvorteil. – Foto: Markus Becker

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Relegation zur Landesliga: Zwei Spiele, vier Klubs involviert, doch fünf Mannschaften hoffen insgesamt noch auf den Aufstieg in die Landesliga. Nur der SC Reusrath hat vor den Duellen am Mittwoch keine Chance mehr.

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Relegation zur Landesliga - Spieltag 1 mit Heimspielen des MSV Düsseldorf und SC Germania Reusrath

Gruppe 1

  • Gruppe 1: MSV Düsseldorf (Gruppe 1), OSV Meerbusch (Gruppe 3), Duisburger FV (Gruppe 5)

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream Duisburger FV - OSV Meerbusch

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

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Gruppe 2

  • Gruppe 2: SC Germania Reusrath (Gruppe 2), Sportfreunde Broekhuysen (Gruppe 4), Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6)

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
0
3
+Video

Morgen, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:30live

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
5
0
+Video

Hinweis: Rot-Weiss Essen II hat eine Übertragung untersagt, entsprechend gibt es diesmal leider nur einen Liveticker.

>>> Liveticker Rot-Weiss Essen II - SF Broekhuysen

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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