Relegation: Wer steigt am Mittwoch in die Landesliga auf?

Rot-Weiss Essen II hat Heimvorteil. – Foto: Markus Becker

Relegation zur Landesliga: Zwei Spiele, vier Klubs involviert, doch fünf Mannschaften hoffen insgesamt noch auf den Aufstieg in die Landesliga. Nur der SC Reusrath hat vor den Duellen am Mittwoch keine Chance mehr.

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