Relegation: Wer steigt am Mittwoch in die Landesliga auf?

Relegation zur Landesliga: Zwei Spiele, vier Klubs involviert, doch fünf Mannschaften hoffen insgesamt noch auf den Aufstieg in die Landesliga. Nur der SC Reusrath hat vor den Duellen am Mittwoch keine Chance mehr.
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Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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