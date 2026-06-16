Relegation: SuS Krefeld & TIV Nettetal hoffen, SV Oppum IV Favorit

SV Oppum IV im Vorteil. – Foto: Ralph Görtz

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Relegation in Krefeld: Am Mittwoch fallen die Entscheidungen um den Aufstieg zur Kreisliga A und Kreisliga B. Borussia Oedt II braucht ein Comeback, TIV Nettetal muss zuschauen.

Morgen, 19:30 Uhr SuS Krefeld SuS Krefeld KTSV Preussen Krefeld KTSV 1855 19:30 live PUSH

TIV Nettetal hat die eigene Ausgangslage in der Relegation zur Kreisliga A deutlich verbessert. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen SuS Krefeld gewann TIV bei KTSV Preußen Krefeld mit 2:0 und setzte sich damit vor dem letzten Spiel an die Spitze der Dreiergruppe. Für Preußen ist der Aufstieg damit nicht mehr möglich. Am Mittwoch trifft KTSV noch auf SuS Krefeld. Nettetal muss dann zuschauen und hoffen, dass der Vorsprung reicht.

Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.

UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

So., 14.06.2026, 13:00 Uhr SV Oppum SV Oppum IV Borussia Oedt Bor. Oedt II 5 2 Morgen, 19:30 Uhr Borussia Oedt Bor. Oedt II SV Oppum SV Oppum IV 19:30 live PUSH SV Oppum IV hat in der Relegation zur Kreisliga B einen Rückschlag nach der Pause stark beantwortet. Gegen Borussia Oedt II führten die Gastgeber nach Treffern von Maurice-Kilian Thönnißen per Foulelfmeter (8.) und Lennart Litsch früh mit 2:0 (13.). Oedt II kam nach dem Seitenwechsel jedoch zurück: Leon Laurs verkürzte auf 1:2 (52.), Leon Müller glich wenig später aus (57.). Danach kippte die Partie erneut. Thönnißen brachte Oppum IV mit 3:2 in Führung (68.), ehe Louis Franz mit seinem Doppelpack zum 4:2 (86.) und 5:2 (90.+2) den Heimsieg absicherte. Eine hohe Hypothek für Oedt II.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26 Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht: 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr

2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr

3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr



Weitere Termine - falls erforderlich





Weitere Termine - falls erforderlich Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr

Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr

Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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