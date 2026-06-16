 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation: SuS Krefeld & TIV Nettetal hoffen, SV Oppum IV Favorit

Relegation in Krefeld: Am Mittwoch fallen die Entscheidungen um den Aufstieg zur Kreisliga A und Kreisliga B.

von André Nückel · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
SV Oppum IV im Vorteil.
SV Oppum IV im Vorteil. – Foto: Ralph Görtz

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Relegation in Krefeld: Am Mittwoch fallen die Entscheidungen um den Aufstieg zur Kreisliga A und Kreisliga B. Borussia Oedt II braucht ein Comeback, TIV Nettetal muss zuschauen.

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Relegation in Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
2
2
Abpfiff

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
0
3

Morgen, 19:30 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
19:30live

TIV Nettetal hat die eigene Ausgangslage in der Relegation zur Kreisliga A deutlich verbessert. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen SuS Krefeld gewann TIV bei KTSV Preußen Krefeld mit 2:0 und setzte sich damit vor dem letzten Spiel an die Spitze der Dreiergruppe. Für Preußen ist der Aufstieg damit nicht mehr möglich. Am Mittwoch trifft KTSV noch auf SuS Krefeld. Nettetal muss dann zuschauen und hoffen, dass der Vorsprung reicht.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.
    UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

So., 14.06.2026, 13:00 Uhr
SV Oppum
SV OppumSV Oppum IV
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt II
5
2

Morgen, 19:30 Uhr
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt II
SV Oppum
SV OppumSV Oppum IV
19:30live

SV Oppum IV hat in der Relegation zur Kreisliga B einen Rückschlag nach der Pause stark beantwortet. Gegen Borussia Oedt II führten die Gastgeber nach Treffern von Maurice-Kilian Thönnißen per Foulelfmeter (8.) und Lennart Litsch früh mit 2:0 (13.). Oedt II kam nach dem Seitenwechsel jedoch zurück: Leon Laurs verkürzte auf 1:2 (52.), Leon Müller glich wenig später aus (57.). Danach kippte die Partie erneut. Thönnißen brachte Oppum IV mit 3:2 in Führung (68.), ehe Louis Franz mit seinem Doppelpack zum 4:2 (86.) und 5:2 (90.+2) den Heimsieg absicherte. Eine hohe Hypothek für Oedt II.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Kempen-Krefeld

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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