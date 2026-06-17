Relegation: SuS Krefeld rettet sich dramatisch, Oedt steigt auf

Der Held von SuS Krefeld: Gianni Wittenberg. – Foto: Wassili Danidis Photodesign

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Die Relegation in Krefeld hat zwei spektakuläre Ergebnisse gebracht. SuS Krefeld hat sich nach einem 0:2 gegen KTSV Preussen Krefeld noch das Entscheidungsspiel gegen TIV Nettetal gesichert. In der Relegation zur Kreisliga B gelang Borussia Oedt II ein irres Comeback: Nach dem 2:5 im Hinspiel gegen SV Oppum IV gewann Oedt II das Rückspiel mit 8:0 und stieg damit auf.

SuS Krefeld ist noch nicht aufgestiegen, hat aber das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A erzwungen. Gegen KTSV Preussen Krefeld, das selbst nicht mehr aufsteigen konnte, lag SuS zunächst mit 0:2 zurück. Thore Bergmann traf doppelt für Preussen (54./58.), ehe Berk Celik SuS mit dem 1:2 wieder heranbrachte (65.). Danach wurde Gianni Wittenberg zur entscheidenden Figur: Erst erzielte er das 2:2 (75.), dann verwandelte er einen Foulelfmeter zum 3:2 (79.). Damit zog SuS Krefeld mit TIV Nettetal gleich und trifft nun im Entscheidungsspiel auf TIV. Erst dort fällt die Entscheidung über den Aufstieg. Das Entscheidungsspiel soll wohl in Oppum stattfinden.

Hinweis: In dieser Runde ist der Wurm drin - wir bitten den Hinweis mit dem Aufstieg von SuS Krefeld zu entschuldigen.

Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.

UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

Borussia Oedt II hat die 2:5-Hinspielniederlage gegen SV Oppum IV auf spektakuläre Weise gedreht und den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft. Nico Hörnig brachte Oedt II vor 120 Zuschauern mit 1:0 in Führung (23.), ehe Homdi Al-Jamous mit zwei Treffern auf 3:0 stellte (35./40.). Nach der Pause wurde es endgültig deutlich: Dylan Göbel traf zum 4:0 (54.), Leon Laurs verwandelte einen Foulelfmeter zum 5:0 (62.). Hörnig erhöhte auf 6:0 (80.), Yannik Drießen legte das 7:0 nach (83.), bevor Al-Jamous mit seinem dritten Treffer den 8:0-Endstand erzielte (85.).

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26 Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht: 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr

2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr

3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr



Weitere Termine - falls erforderlich





Weitere Termine - falls erforderlich Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr

Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr

Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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