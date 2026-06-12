 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation in Krefeld live: KTSV gegen TIV, Oedt in Oppum

Relegation in Krefeld: KTSV Preußen, Borussia Oedt II und SV Oppum IV starten am Sonntag.

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Preußen und Oedt II starten.
Preußen und Oedt II starten. – Foto: Ralph Görtz

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Kreisliga A KE/KRE
Kreisliga B1 KEM/KRE
Kreisliga B2 KEM/KRE
Kreisliga B3 KEM/KRE
Kreisliga C1 KEM/KRE

Relegation in Krefeld: Während im Rennen um die Kreisliga A bereits das zweite Spiel ansteht, legen die C-Ligisten erst am Sonntag los.

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Relegation in Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.
Hinweis: KTSV Preußen befindet sich am Wochenende auf Mannschaftsfahrt und kann das Heimspiel gegen TIV Nettetal nur stark dezimiert bestreiten.

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
2
2
Abpfiff

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
15:00live

Mi., 17.06.2026, 19:30 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
19:30live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.
    UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Kempen-Krefeld

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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