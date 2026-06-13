Relegation in Kleve-Geldern live: So laufen die Rückspiele

Die Rückspiele stehen an. – Foto: Pascal Derks

Die Hinspiele in der Relegation in Kleve-Geldern haben sehr unterschiedliche Ausgangslagen für die Rückspiele am Sonntag geschaffen. Am Sonntag braucht der TSV Nieukerk II ein kleines Wunder, im Aufstiegsrennen zur Kreisliga A ist alles offen.

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