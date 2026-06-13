 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation in Kleve-Geldern live: So laufen die Rückspiele

Relegation in Kleve-Geldern: Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau wollen aufsteigen, TSV Nieukerk II braucht im Rückspiel ein kleines Wunder gegen Concordia Goch.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Rückspiele stehen an.
Die Rückspiele stehen an. – Foto: Pascal Derks

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KLB-AUF Kleve-Geldern
KLB-AB Kleve-Geldern
Conc. Goch
Broekhuysen II
TSV Nieukerk II
SV Bedb.-Hau

Die Hinspiele in der Relegation in Kleve-Geldern haben sehr unterschiedliche Ausgangslagen für die Rückspiele am Sonntag geschaffen. Am Sonntag braucht der TSV Nieukerk II ein kleines Wunder, im Aufstiegsrennen zur Kreisliga A ist alles offen.

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Relegation in Kleve-Geldern

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B - Sportfreunde Broekhuysen II und SV Bedburg-Hau - ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger. Der Platz in der Kreisliga A wird nur wegen des Verzichts des Bezirksliga-Absteigers SGE Bedburg-Hau frei.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Bedburg-Hau
SV Bedburg-HauSV Bedb.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
15:00live

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kleve-Geldern

  • Relegation um zusätzlichen Absteiger aus der Kreisliga B: Die Tabellen-15. der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Absteiger: Concordia Goch gegen TSV Nieukerk.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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