Relegation in Duisburg live: So läuft der Mittwoch

Der VfB Speldorf II will die Klasse halten . – Foto: Roberto Parolari

Relegation in Duisburg: Kein Glück für die Vizemeister der Kreisliga B, denn durch den Abstieg von Viktoria Buchholz entfällt diese Relegation. Stattdessen kämpfen zwei Klubs um den Klassenerhalt.

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