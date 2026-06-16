 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation in Duisburg: Eine Runde fällt aus, Absteiger gesucht

Relegation in Duisburg: Wegen des Abstiegs von Viktoria Buchholz fällt eine Relegation auf. Gefordert sind dagegen zwei B-Ligisten, die um den Klassenerhalt bangen.

von André Nückel · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser
Der VfB Speldorf II will die Klasse halten .
Der VfB Speldorf II will die Klasse halten . – Foto: Roberto Parolari

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
KL B1 Duisburg/D/M
KL B2 Duisburg/D/M
KL C1 Duisburg/D/M

Relegation in Duisburg: Kein Glück für die Vizemeister der Kreisliga B, denn durch den Abstieg von Viktoria Buchholz entfällt diese Relegation. Stattdessen kämpfen zwei Klubs um den Klassenerhalt.

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Relegation in Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  • Aufstieg in die Kreisliga A: Sollte Viktoria Buchholz aus der Bezirksliga absteigen, entfällt diese Relegation. Bleibt es bei drei Bezirksliga-Absteigern, würden der SV Beeckerwerth und der Dümptener TV als Kreisliga-B-Vizemeister einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga A ausspielen.
  • UPDATE: Viktoria Buchholz ist abgestiegen, Relegation entfällt.

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
Dümptener TV
Dümptener TVDümpten
SV Beeckerwerth
SV BeeckerwerthBeeckerwerth
Abgesagt

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim

  • Abstiegs-Relegation in der Kreisliga B: Sollte Viktoria Buchholz aus der Bezirksliga absteigen, müssen insgesamt neun Mannschaften in die Kreisliga B absteigen. Dann gäbe es eine Relegation der Tabellen-15. - das wären der SG Duisburg-Süd II und der VfB Speldorf II.

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B in Duisburg-Dinslaken-Mülheim

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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