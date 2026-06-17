Relegation GV-Neuss live: So läuft der Mittwoch

SSV Delrath könnte aufsteigen. – Foto: Norbert Jurczyk

Relegation in Grevenbroich-Neuss: Die Relegation um zwei Aufstiegsplätze wird vorsorglich am Mittwoch und Samstag ausgetragen. Wenn VdS Nievenheim die Bezirksliga hält, werden Plätze in den Kreisligen B und C frei.

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