 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Relegation GV-Neuss live: So läuft der Mittwoch

Relegation in Grevenbroich-Neuss: Die Relegation um zwei Aufstiegsplätze wird vorsorglich am Mittwoch und Samstag ausgetragen.

von André Nückel · Heute, 15:46 Uhr · 0 Leser
SSV Delrath könnte aufsteigen.
SSV Delrath könnte aufsteigen. – Foto: Norbert Jurczyk

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Kreisliga A GV/NE
Kreisliga B1 GV/NE
Kreisliga B2 GV/NE
Kreisliga C1 GV/NE
Kreisliga C2 GV/NE

Relegation in Grevenbroich-Neuss: Die Relegation um zwei Aufstiegsplätze wird vorsorglich am Mittwoch und Samstag ausgetragen. Wenn VdS Nievenheim die Bezirksliga hält, werden Plätze in den Kreisligen B und C frei.

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Relegation in Grevenbroich-Neuss

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Tabellendritten spielen eine Relegation aus, sollte VdS Nievenheim nicht aus der Bezirksliga absteigen. Nievenheim kämpft bis zum 21. Juni in der Bezirksliga-Relegation um den Klassenerhalt. Vorsorgliche Relegation: SSV Delrath und TSV Norf II.

Heute, 19:30 Uhr
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
TSV Norf
TSV NorfTSV Norf II
19:30live

Sa., 20.06.2026, 16:00 Uhr
TSV Norf
TSV NorfTSV Norf II
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
16:00

  • Relegation zur Kreisliga B: Gleiches Spiel in der Kreisliga C: Hier warten Trabzonspor Dormagen und die Sportfreunde Vorst II auf die Endplatzierung von VdS Nievenheim.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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