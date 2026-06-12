 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Relegation der Frauen live: Feiern Fortuna, WSV & Wetten den Aufstieg?

Relegation der Frauen am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV und Union Wetten können am Sonntag aufsteigen.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Fortuna geht mit einem 6:0 in das Rückspiel.
Fortuna geht mit einem 6:0 in das Rückspiel. – Foto: SSVg Velbert 02

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Relegation der Frauen am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf, der Wuppertaler SV und Union Wetten wollen ihre guten Ausgangslagen im Rückspiel nutzen.

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Relegation der Frauen

  • Relegation um den Aufstieg in die Frauen-Niederrheinliga: Die beiden Vizemeister der Landesligen ermitteln einen dritten Aufsteiger - FC Kray und Fortuna Düsseldorf.

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  • Relegation um den Aufstieg in die Landesliga: Zwei weitere Aufsteiger werden in der Relegation der Vizemeister ermittelt: ASV Einigkeit Süchteln gegen Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck gegen Union Wetten.

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Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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