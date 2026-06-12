Relegation der Frauen live: Feiern Fortuna, WSV & Wetten den Aufstieg?

Fortuna geht mit einem 6:0 in das Rückspiel. – Foto: SSVg Velbert 02

Relegation der Frauen am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf, der Wuppertaler SV und Union Wetten wollen ihre guten Ausgangslagen im Rückspiel nutzen.

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