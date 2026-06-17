Relegation Bezirksliga live: So läuft der Abstiegskampf

Viktoria Buchholz hat Paarung 3 verloren. – Foto: Marcel Eichholz

Nach den Abstieg von Viktoria Buchholz, SSV Berghausen und CfR Links Düsseldorf werden ab Mittwoch noch zwei weitere Absteiger in der Relegation zur Bezirksliga gesucht.

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