 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Relegation Bezirksliga: Drei Absteiger gefunden, zwei Runden starten

Relegation zur Bezirksliga: Viktoria Buchholz, SSV Berghausen und CfR Links sind abgestiegen - am Mittwoch starten zwei neue Runden.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Viktoria Buchholz hat Paarung 3 verloren.
Viktoria Buchholz hat Paarung 3 verloren. – Foto: Marcel Eichholz

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Nach den Abstieg von Viktoria Buchholz, SSV Berghausen und CfR Links Düsseldorf werden ab Mittwoch noch zwei weitere Absteiger in der Relegation zur Bezirksliga gesucht.

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Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.

Paarung 1: SSV Berghausen steigt ab, Hackenberg gegen Viersen

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
0
0
Abpfiff

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
5
1

Wegen Punktgleichheit mussten die SG Hackenberg und der SSV Berghausen in die Entscheidungsrunde, die Hackenberg gewonnen und hat und nun auf den 1. FC Viersen trifft.

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 2: Arminia Lirich gegen VdS Nievenheim

Das Wiederholungsspiel der Gruppe 1 verlor der CfR Links gegen den TSV Meerbusch II klar und stieg deshalb ebenfalls ab. Deshalb nimmt VdS Nievenheim an der Relegation gegen Arminia Lirich teil.

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Paarung 3: SV Friedrichsfeld hält die Klasse - Viktoria Buchholz steigt ab

Paarung 3 konnte ohne Vorgeschichte ausgetragen werden - daher sind die Spiele schon gelaufen, Friedrichsfeld hat sich durchgesetzt.

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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