Relegation Bezirksliga: Drei Absteiger gefunden, zwei Runden starten

Nach den Abstieg von Viktoria Buchholz, SSV Berghausen und CfR Links Düsseldorf werden ab Mittwoch noch zwei weitere Absteiger in der Relegation zur Bezirksliga gesucht.
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Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost.
Wegen Punktgleichheit mussten die SG Hackenberg und der SSV Berghausen in die Entscheidungsrunde, die Hackenberg gewonnen und hat und nun auf den 1. FC Viersen trifft.
Das Wiederholungsspiel der Gruppe 1 verlor der CfR Links gegen den TSV Meerbusch II klar und stieg deshalb ebenfalls ab. Deshalb nimmt VdS Nievenheim an der Relegation gegen Arminia Lirich teil.
Paarung 3 konnte ohne Vorgeschichte ausgetragen werden - daher sind die Spiele schon gelaufen, Friedrichsfeld hat sich durchgesetzt.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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