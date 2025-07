Regionalliga-Trainer sehen diese Mannschaften im Meisterschaftskampf vorne

Mit insgesamt 16 Trainer-Stimmen sind die Würzburger Kickers Top-Favorit, gefolgt von den Bayern Amateuren (14 Stimmen) und Wacker Burghausen (13). Seit Anfang des Jahres wird Burghausen von Lars Bender trainiert und blieb zum Endspurt der letzten Saison sieben Spiele in Folge ohne Niederlage (fünf Siege, zwei Remis). Am Ende stand Platz sieben fest. Dennoch werden die Weiß-Schwarzen als „Geheimfavorit auf die Meisterschaft“ (Andreas Wolf, Trainer 1. FC Nürnberg II) gehandelt. Zum Auftakt gab es einen mühsamen 1:0-Erfolg beim TSV Aubstadt.

Der Drittliga-Absteiger wird zwar nicht direkt als Top-Favorit gehandelt, dennoch trauen immerhin acht Regionalliga-Trainer der SpVgg die Meisterschaft zu. „Bei der SpVgg Unterhaching muss man noch abwarten, wie sie sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga neu aufstellen“, sagt Holger Seitz. Zum Sasonauftakt musste Unterhaching in Vilzing ran und siegte am Ende recht deutlich mit 3:1. „Die drei Punkte tun uns extrem gut“, sagt Hachinger Coach Sven Bender.

Auch der Coach der kleinen Bayern sieht die beiden Teams vorne. „Für mich gehören die Würzburger Kickers und der SV Wacker Burghausen zum engsten Favoritenkreis. Beide Teams haben sich gut verstärkt und Ambitionen geäußert“, sagt Holger Seitz im Gespräch zum kicker. Die Bayern Amateure bejubelten einen Last-Minute-Erfolg im ersten Saisonspiel. In Augsburg gewann die Seitz-Elf nach Rückstand mit 2:1. „ Eine Anerkennung für beide Nachwuchsleistungszentren, welch tolles Spiel auf dem Platz stattgefunden hat “, sagt der Amateure-Coach.

Außenseiterchancen auf das Meisterschaftsrennen werden zudem der SpVgg Bayreuth (sechs Stimmen) und dem FV Illertissen (vier) zugesprochen. Die „Oldschdod“ gewann im Eröffnungsspiel bei der SpVgg Ansbach mit 2:1. „Vom Spielverlauf her war's unverdient“, sagt der Cheftrainer der Bayreuther Lukas Kling. Illertissen hingegen musste eine 0:3-Niederlage einstecken. Gegen den Titelfavoriten und Meister von 2024 Würzburg war Illertissen machtlos. „Hier in Illertissen ist es schwer zu bestehen. Das haben wir geschafft“, kommentierte Marc Reitmaier, Cheftrainer Würzburger Kickers, den perfekten Start in die neue Saison. (Tim Hempfling)