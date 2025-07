»Nervt mich brutal« & »Unverdient, so brutal ehrlich müssen wir sein«

Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach)"Brutal bitter für uns. Wir haben ein richtig gutes Spiel gespielt. Und ich glaube, jeder der heute im Stadion war, weiß, es hätte nur einen verdienten Sieger geben können. Das wären wir gewesen. Aber: Hätte, hätte, Fahrradkette, wir müssen unsere Dinger machen. Es nervt mich brutal und ist brutal ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben."Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Vom Spielverlauf her war`s unverdient, so brutal ehrlich müssen wir sein. Aber was die Jungs wegverteidigt haben, und sich auch beim 2:1 reingeworfen haben in das Tor, das ist genau das, was wir in dieser Saison auch verkörpern müssen."

Dr. Nicole Kalemba (Geschäftsführerin SpVgg Bayreuth)

"Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte zum Saisonauftakt. Es war kein gutes Spiel von uns, aber was ich gut fand, war, dass wir bis zum Schluss gekämpft haben und marschiert sind. Der Sieg war aufgrund der gezeigten Mentalität auch letztlich verdient. Ansbach ist kein einfach zu spielender Gegner und die Xaver-Bertsch-Arena kein einfach zu spielender Platz. Wir sind froh, jetzt haben wir die drei Punkte und nun drei Heimspiele in der Liga zu Hause plus das Pokalspiel am Dienstag, 5. August, um 19 Uhr erneut gegen Ansbach, diesmal aber im heimischen Stadion."



Dr. Christoph Kern (BFV-Präsident)

"Wir haben richtig schöne Bilder gesehen, endlich geht die Liga wieder los. Ein großes Lob an Ansbach, es war auch eine tolle Eröffnungsfeier. Es ist alles bereitet für eine richtig gute neue Saison.