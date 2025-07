Sieger & Verlierer zum Auftakt: Die Reaktionen aus der Regionalliga

Die Regionalliga Bayern ist zurück! Am vergangenen Wochenende fiel mit dem 1. Spieltag der Startschuss in die Saison 2025/26. Wir haben die Reaktionen für euch:

Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)"Ein rundum gelungener Auftakt für uns nach einer sehr turbulenten Woche. Über 90 Minuten gesehen ein hochverdienter Sieg, wir waren sehr dominant. Großes Kompliment an meine Jungs, war nicht einfach diese Woche, aber damit ist das (Pokal-Aus am grünen Tisch, Anm.d.Red.) auch abgehakt."Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)"Wir hätten uns natürlich einen anderen Start gewünscht. Für uns heißt es jetzt, schnellstmöglich das Spiel aus dem Kopf zu bekommen. Wir müssen unsere Punkte woanders holen. Wir haben nächste Woche das erste Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Da zählt`s daheim."

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen) "Ein sehr unglücklicher Verlauf, denn schon mit der ersten Aktion sind wir in Rückststand geraten. Dann haben wir gut ins Spiel zurückgefunden, was gegen diesen sehr gut besetzten Gegner nicht leicht war. Leider wurde uns ein reguläres Tor aberkannt und Würzburg erzielte aus jeder Situation ein Tor, allerdings mit tatkräftiger Unterstützung von uns. Trotzdem haben die Jungs in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht." Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers) "Für uns war`s wichtig, dass wir gegen einen sehr starken Gegner gut ins Spiel reingekommen sind. Wir hatten uns vorgenommen, ein schnelles Tor zu erzielen. Das hat geklappt. Hier in Illertissen ist es schwer zu bestehen. Das haben wir geschafft. Nicht mehr und nicht weniger. Kompliment an den Gegner Illertissen, der nie aufgesteckt hat."

Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg) "Das erste Gegentor dürfen wir so nicht bekommen. Durch zwei weitere Fehler haben wir zwei weitere Gegentreffer bekommen , was uns den Stecker gezogen hat." Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II) "Ich bin glücklich, dass wir einen guten Start hingelegt haben. Die intensive Vorbereitung haben wir auf den Platz bekommen.

Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt) "Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Burghausen ist eine Spitzenmannschaft. In der zweiten Halbzeit hat Burghausen sehr gut gespielt. Der Sieg für Burghausen geht in Ordnung." Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker) "Ein verdienter Sieg für uns. Die Mannschaft hat sehr dominant gespielt. Ich hatte schon das Gefühl, dass da eine richtige Einheit auf dem Platz steht, obwohl das wahrlich nicht selbstverständlich ist, weil wir doch sehr viele neue Spieler haben. Da muss man erstmal zusammenwachsen - und da tut so ein Sieg natürlich gut."



Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Wir hätten das Ding auf unsere Seite ziehen können, haben es aber versäumt, das zweite Tor zu machen. Wir haben nach dem 1:0 irgendwie die Energie verloren. Die zweiten Bälle sind leider beim Gegner gelandet, dessen Gegenstöße uns richtig weh getan haben. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr in den Spielfluß gekommen und müssen daher leider den Gegner zum Sieg gratulieren." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Wir sind mit der Führung im Rücken ruhiger geworden und sind defensiv in unsere Muster gekommen. Wir haben so gut wie nichts zugelassen. Woran man noch ein wenig herummäkeln kann: Bevor`s am Ende hinten raus mit langen Bällen nochmal spannend wurde, hätten wir eine unserer Umschaltsituationen zum 3:1 nutzen müssen. Aber, alles gut!"



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Wir haben uns in jeden Ball geschmissen, haben gearbeitet und konnten uns kurz vor Schluss nach einem Standard belohnen. Wir können zufrieden sein."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Über 90 Minuten gesehen war`s ein ausgeglichenes Spiel. Nach der zweiten Halbzeit fühlt es sich extrem bitter für uns an, weil die zweite Halbzeit ging ganz klar an uns. Bitter, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren müssen."

Hatte gut lachen in Vilzing: Hachings Präsident Manni Schwabl sah einen 3:1-Auftaktsieg seiner SpVgg. – Foto: Thomas Gierl



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir sind in den ersten 20 Minuten eigentlich gut ins Spiel gekommen, hatten gute Balleroberungen. Nach dem Gegentor haben wir einige Minuten gebraucht. In der zweiten Halbzeit sind wir ordentlich aus der Kabine gekommen und waren am Drücker, kriegen dann aber das 0:2 und das 0:3. Letztlich müssen wir uns alle drei Gegentore ankreiden lassen, die müssen wir einfach besser verteidigen. Die haben wir zu einfach bekommen. Aber es war auch viel Gutes dabei heute. Leider haben wir es halt versäumt, in Führung zu gehen." Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Die Anspannung vorm ersten Spiel war natürlich groß. Wir haben einen Abstieg hinter uns, da musst du dann erstmal die Jungs dahin bringen, dass sie an sich und ihre Qualität glauben. Deshalb tun uns die drei Punkte zum Auftakt natürlich extrem gut. Es wäre zwischenzeitlich sogar mehr drin gewesen. Hinten raus nach dem 3:1 hat man dann doch gemerkt, dass wir noch eine sehr junge Mannschaft haben."

Last-Minute-Sieg für die Bayern-Amateure in der Augsburger Rosenau. – Foto: Adrian Goldberg



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"In der ersten Halbzeit war`s ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wussten, dass wir gegen Bayern leiden werden, weil sie sehr ballsicher sind. Am Ende ist es bitter, weil wir nach dem 1:1 das Heft des Handelns nochmal in die Hand genommen und uns eine Torchancen nach der anderen erspielt haben. Wir konnten uns leider nicht belohnen und kriegen am Ende noch den Lucky Punch. Das ist extrem bitter."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Was die Mannschaft auch auszeichnet: Sie glaubt bis zum Schluss daran, ein Spiel gewinnen zu können. Dass es am Ende ein stückweit glükhlich war, ist auch klar, brauchen wir nicht drüber reden. Man hat schon auch gesehen, welche Qaulität Jussef Nasrawe im linken Fuß hat. Insgesamt hat man gesehen, welch tolle Arbeit in den beiden Nachwuchsleistungszentren geleistet wird."