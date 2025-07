Haching mit Auftakt nach Maß – FCB-Trainer Holger Seitz sieht „tolles Spiel“

Umjubelter Neustart: Hachings Spieler feiern ihren 3:1-Auftaltsieg in Vilzing. – Foto: SpVgg Unterhaching

Ex-Löwe und Neuzugang Erion Avdija steht im Tor der Hachinger. Ein Zeichen dafür, dass U 17-Weltmeister Konstantin Heide verkauft wird?

Die Regionalliga Bayern startete mit zwei Favoritensiegen. Die SpVgg Unterhaching wird beim Auftakt in Vilzing den hohen Erwartungen gerecht. Auch der FC Bayern II setzt ein Ausrufezeichen, siegt beim FC Augsburg II, dem anderen Bundesliga-Reserveteam. DJK Vilzing – SpVgg Unterhaching 1:3 (0:1). Nach dem Abstieg aus der 3. Liga musste die SpVgg einen personellen Umbruch verkraften, wie gut der neue Kader ist, wird man sehen. Die positiven Ergebnisse aus der Saisonvorbereitung bestätigten die Hachinger in Vilzing. Die SpVgg ging nach einem holprigen Start durch einen sehenswerten Volleyschuss von Neuzugang Christopher Negele mit 1:0 in Führung (23.). Die Oberpfälzer gestalteten die Partie eine gute Stunde lang offen, doch die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender sorgte in der zweiten Hälfte mit den Toren von Jorden Aigboye (53.) und Simon Skarlatidis per Elfmeter (64.) für die Vorentscheidung.

Bekommt er bald Abschiedsblumen? Konstantin Heide ist ein Verkaufskandidat – beim Start in Vilzing stand Ex-Löwe Avdija statt des U 17-Weltmeisters zwischen den Pfosten. – Foto: IMAGO

Erst kurz vor Schluss konnte Vilzing mit dem 1:3 von Daniel Steininger verkürzen (89.). Bender war zufrieden mit dem Auftakt beim Regionalliga-Vizemeister von 2024. „Die drei Punkte tun uns extrem gut“, sagte der SpVgg-Coach. Bemerkenswert war die Hachinger Personalie im Tor: 1860 II-Neuzugang Erion Avdija erhielt den Vorzug vor Eigengewächs Konstantin Heide, der möglicherweise bis zum Ende der Transferperiode noch verkauft werden könnte.

Sa., 26.07.2025, 14:00 Uhr DJK Vilzing DJK Vilzing SpVgg Unterhaching Haching 1 3 + Video FC Augsburg II – FC Bayern II 1:2 (1:0). Mit Rückkehrer Benno Schmitz als Kapitän und ohne den vor Ligastart in die zweite niederländische Liga abgewanderten Luca Denk gelang den Bayern-Amateuren in dem sehr temporeichen Spiel der beiden Talenteschmiede gleich ein guter Auftakt. Der Start in der Partie vor 1100 Zuschauern im Augsburger Rosenaustadion ging allerdings zunächst in die Hose. Einen Schuss der FC-Mannschaft von Cheftrainer und Ex-Bayern-Profi Markus Feulner konnte Torwart-Talent Leon Klanac nur nach vorne abklatschen und Constantin Kresin vollendete per Abstauber zum 1:0 für die Hausherren (5.).