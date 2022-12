Rather SV: Schmidt und Korn wieder vereint Kurz vor dem Jahresende hat der Rather SV hat einen neuen Trainer gefunden.

Einen Tag vor Heiligabend machte Peter Korn Nägel mit Köpfen und schloss die Lücke auf der Trainerbank des Landesligisten Rather SV. Mit Dirk Schmidt lotste der Sportliche Leiter einen guten Bekannten als Nachfolger von Deniz Aktag ins Rather Waldstadion.

Während im Trainerstab nun alle Fragen geklärt sind, herrscht weiterhin Unklarheit, welches Spielerpersonal Dirk Schmidt für die Rückrunde überhaupt noch zur Verfügung stehen wird. Weiterhin halten sich die Gerüchte, dass sich nach dem Rücktritt von Ex-Trainer Deniz Aktag auch einige Spieler mit Abschiedsgedanken beschäftigen. „Bislang sind noch keine Abmeldungen eingetroffen“, sagt Sportchef Korn, der aber zugibt, noch nicht vollends darüber im Bilde zu sein, was sich beim kickenden Personal in den kommenden Tagen und Wochen noch tun wird. Korn hofft, den Kader von einem Verbleib in Rath überzeugen zu können. Dabei soll auch Dirk Schmidt als Argument dienen. „Er trifft vor den Jungs den richtigen Ton und kann eine Mannschaft begeistern“, sagt Korn über den neuen Coach.

Tatsächlich ist das Waldstadion für „Schmitti“, wie er in Fußballerkreisen genannt wird, kein Neuland. Als Spieler verbrachte er schon einige Zeit in Rath. In der vergangenen Spielzeit unterstützte er den Klub zeitweise als Scout. Seine künftigen Assistenten Horst Wessnig und Heiko Dräger kennt er ebenfalls schon lange. „Damit haben wir künftig eine erfahrene Boygroup an der Seitenlinie“, scherzt Korn.

Schmidt und der RSV verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit zunächst bis zum Ende der laufenden Saison zu befristen. „Nach mehr als drei Jahren Pause hat es mich wieder gejuckt, noch einmal in der Landesliga als Trainer arbeiten zu dürfen, ist natürlich reizvoll“, sagt Schmidt. Bei seiner Entscheidung pro Rath dürfte ganz sicher auch die Freundschaft zu Peter Korn eine Rolle gespielt haben. Beide haben nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit beim TSV Eller 04. „Wir haben auch in Rath schon zusammengearbeitet. Das ist aber schon eine Weile her“, sagt Korn schmunzelnd.

Dass Schmidt eine Mannschaft erfolgreich führen kann, hat er bereits in der Vergangenheit bewiesen. In Eller agierte der sympathische Übungsleiter zu Landesliga-Zeiten zunächst noch als Co-Trainer von Uwe Ordelheide und Michael „Curry“ Kirschner. Letzteren beerbte Schmidt später dann in der Bezirksliga als Chefcoach. Obwohl er Eller in der Saison 2017/2018 zur Vizemeisterschaft führte, fiel er im Anschluss einer strategischen Neuausrichtung des Vereins zum Opfer.

Zu den Entscheidungsträgern damals zählte auch – Peter Korn. Dieser wechselte schließlich ein Jahr später als Sportlicher Leiter zum Rather SV und sorgt nun für eine Wiedervereinigung der beiden Kumpel. Mit „Spezi“ Dirk Schmidt will er in Rath an frühere, gemeinsame Erfolge anknüpfen. „Das Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt. In Rath soll auch in Zukunft Landesliga-Fußball geboten werden“, sagt Korn. Angesichts von nur sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge und mit Blick auf die offenen Personalfragen, scheint dennoch Vorsicht geboten.

Schmidt selber möchte den Blick allerdings nicht nur nach unten richten. „Das Team liegt auch nur fünf Punkte hinter Rang zwei. Wenn wir am Ende zwischen Platz drei und fünf einlaufen, wäre das doch eine tolle Sache“, so der neue RSV-Coach.