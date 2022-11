Potenzial ist da, Konstanz fehlt Kreisliga B II: Gegen Ende der Hinrunde dümpelt die SG Neuerburg nur im Mittelfeld herum.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Mannschaften ist die Hinserie für die SG Neuerburg noch nicht beendet: Die vor knapp zwei Wochen wegen der schweren Schulterverletzung eines Akteurs der Gastgeber abgebrochene Partie bei der SG Grenzland-Großkampen wurde nun für Mittwoch, 23. November (19.30 Uhr, Üttfeld) neu angesetzt. So oder so ist die Hinrunde aus Sicht von Trainer Frank Niesen nicht gerade rund gelaufen. Ganze 15 Punkte stehen aus den bisherigen zwölf Partien zu Buche.

„Wir bekommen einfach keine Konstanz rein. Sogar innerhalb eines Spiels haben wir unterschiedliche Phasen“, berichtet Niesen, der die Vereinigten aus Neuerburg, Ringhuscheid, Ammeldingen und Karlshausen inzwischen in der fünften Saison coacht und für einen technisch sauberen, anspruchsvollen Fußball steht.

Mal gehe er es mit dem Team im Training absprachegemäß härter an, mal lockerer, mal probiere er dies, mal das: Durchschlagenden Erfolg hatten seine Maßnahmen bislang noch nicht. Erschwerend kommt (auch) in dieser Runde dazu, dass wichtige Spieler kaum oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Christian Kechtges stand wegen eines Hausbaus bislang allenfalls der zweiten Garnitur zur Verfügung. Thomas Milbert kann wegen anhaltender Fußprobleme so gut wie gar nicht spielen. Rückenbeschwerden zwingen Michael Erschfeld zum Pausieren. „Das sind alles wertvolle Jungs über die 30, die uns mit ihrer Erfahrung sehr gut tun würden“, weiß Niesen. Dennis Lamberty bringt es zwar aktuell auf neun Einsätze, doch eine Fuß-Operation im Sommer bewirkte nicht den gewünschten Erfolg: „Er plagt sich so herum.“

Trotz aller Ausfälle und Einschränkungen fehle oft nicht viel, um die Spiele zu gewinnen. Völlig neben der Spur stand sein Team nur beim 0:6 gegen die SG Lambertsberg. „Auch die Jungs sind mit der Situation unzufrieden und wissen, dass wir einfach mehr Punkte haben müssten“, sagt Niesen.