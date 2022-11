Plötzliches Ende der Zusammenarbeit Landesliga Rhein-Neckar +++ ASC Neuenheim und Cheftrainer Uli Brecht haben sich getrennt

Beide Seiten bedauern diese unumgängliche Entscheidung sehr. In den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen der Spiel- und Trainingsbetrieb pandemiebedingt lange brach lag, erfüllte der vierfache Aufstiegstrainer auch beim ASC Neuenheim die ambitionierten Erwartungen. Er führte die erste Mannschaft in der Saison 2021/22 zur Vizemeisterschaft der Landesliga Rhein-Neckar und in die Verbandsliga-Relegation.