Spielertrainer Bastian Lobinger, der in dieser Szene bei einem Freistoß im Finale an Regenstaufs Keeper Brandl scheitert, führte seine SpVgg Pfreimd zu ihrem zweiten Bezirksmeistertitel. – Foto: Florian Würthele

Pfreimds Machtdemonstration vor 480 Fans: So lief der Bezirksentscheid Die Chronologie der Ereignisse in Maxhütte-Haidhof aufgearbeitet

Nein, die SpVgg Pfreimd ist schon lange keine One-Man-Show des Bastian Lobinger mehr. So wurde es ja oft in der Außenwahrnehmung dargestellt. Bei der gestrigen Oberpfälzer Hallenmeisterschaft in Maxhütte-Haidhof haben die Pfreimder einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie als eingeschworener und seit Jahren so zusammenspielender Haufen echte Spezialisten auf dem Hallenparkett sind. Völlig zu Recht gelang dem Landesligisten der zweite Triumph auf Bezirksebene nach 2016. Da konnten auch die Techniker der Fortuna Regensburg nicht das „Zünglein an der Waage“ spielen. Wir blicken zurück auf das Turniergeschehen.

Gruppe A: Regensburger bestimmen das Geschehen Das Tabellenbild sprach Bände – in Sachen Halbfinaleinzug war letztendlich wenig auszurichten für Leonberg (4 Punkte), Windischeschenbach und das mit einer jungen B-Elf angetretene Vohenstrauß (je 3). Stattdessen machten der Regensburger Kreissieger Pirkensee-Ponholz sowie Fortuna die ersten beiden Plätze unter sich aus. Los ging's gleich mit einer faustdicken Überraschung: Im Duell mit Ponholz starb Fortuna „in Schönheit“ und verlor 1:2. Das ließ die Morina-Truppe nicht aus der Fasson geraten, sie spielte im weiteren Verlauf ihren Stiefel runter und sich in einen wahren Torrausch. Trotz eines 1:1 gegen Leonberg zwischendrin ging der Gruppensieg aber an Lokalmatador und Kreisligist Ponholz, der schlau und defensivstark auftrat.



Gruppe B: Pfreimder Dominanz mit kleinem Schönheitsfehler Schon vor den letzten beiden Spielen dieser Fünferstaffel stand fest, wer weiterkommen würde. Der spätere Titelträger wurde seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht, schloss seine ersten drei Matches mit nur einem Gegentor ab. Als „relativ souverän“ bezeichnete Pfreimds Spielertrainer Bastian Lobinger hernach das eigene Auftreten während der Vorrundenphase, einzig der „kleine Durchhänger“ störte ihn etwas. Und zwar das 1:1 gegen Stulln. Wobei dieses Ergebnis nicht mehr groß ins Gewicht fiel, weil Pfreimd bereits vor diesem Spiel als Gruppensieger feststand. Mit neun Punkten folgte Bezirksligist TB/ASV Regenstauf ins Halbfinale, bei dem Cesar Sodji und Alper Sökmez die interne Torjägerkrone unter sich ausmachten. Die Teams von Oberisling (4), Waldau (3) und Stulln (2) wurden vom Führungsduo deutlich distanziert. Und doch durften die Kicker des Außenseiters SV Waldau bei der Siegerehrung Jubelstürme ihres Anhangs entgegennehmen.



Halbfinals: Ein 1:4 war nicht mehr aufzuholen Gegenüber dem bisherigen Geschehen legte die SpVgg Pfreimd im Halbfinalduell mit Fortuna Regensburg nochmal einen Zahn zu. Es war wie ein vorgezogenes Endspiel. Technisch hochwertig begegneten sich die Mannschaften – weitaus effizienter mit ihren Chancen ging allerdings die SpVgg um. „Es haben ein paar Prozente gefehlt. Nach dem schnellen Rückstand haben wir den Kopf verloren und dann kam das eine zum anderen“, musste sich Fortuna-Spielertrainer Arber Morina eingestehen. Ein zwischenzeitliches 0:3 und 1:4 war nicht mehr aufzuholen, auch wenn Fortuna mit dem Mute der Verzweiflung in den letzten zwei Minute nochmal alles probierte. Am Ende stand ein 5:3 zugunsten Pfreimds.