Perfekter Vorrundenabschluss mit 3 Punkten!

So war zu Beginn erstmal ein Abtasten erkennbar, allerdings sah man schnell, das die Elztälerinnen hier besser ins Spiel kommen. Man agierte aggressiv und schaffte es immer wieder vors gegnerische Tor zu kommen, einzig der Abschluss war in den ersten 20 Minuten nicht energisch genug. Bis dann Jasmin Joos mit super Einsatz einen Ball in den 16er spielte, Emma Winterer konnte den Ball kontrollieren und traf zum 1:0. In der ersten Halbzeit blieb es bei dem Stand, da man verpasste das zweite Tor, trotz mehreren guten Chancen, nachzulegen.

Wie geht man also solch ein Spiel an? Genau, mit viel Selbstvertrauen aus den letzten Spielen und dem Wissen, das man aktuell einen richtig guten Lauf hat. Dazu kam ein bisschen Glück, Au-Wittnau war an diesem Tag ein wenig ersatzgeschwächt (was allerdings den Sieg keinesfalls schmähen soll).

Am gestrigen Sonntag stand das letzte Vorrundenspiel gegen Au-Wittnau an. Die Bilanz gegen die extrem spielstarke Mannschaft ernüchternd: seit 2014 kein Sieg!

Dann schaffte man den perfekten Start in die zweite Halbzeit, in der 49.Spielminute schaffte es die Abwehr von Au-Wittnau nicht den Ball zu klären, so eroberte Ramona Riesterer den Ball und erzielte das 2:0. Dann ging es ganz schnell, in der 51.Minute kam ein langer Ball über die Abwehr von Lisa Dold, Emma Winterer setzte sich im Laufduell durch und erzielte das 3:0. Nur 5 Minuten später erzielte Jasmin Joos nach einem Ball von Lisa Schwab das 4:0. Der Sieg war nun sicher und man konnte die restliche Zeit entspannt aufspielen. In der 91.Minute war es dann nochmals Emma Winterer, welche nach Vorarbeit von Lisa Dold das 5:0 und somit das Endergebnis erzielte.

Die Vorrunde ist zu Ende und man steht mit 21 Punkte nach neun Spielen auf dem dritten Tabellenplatz. Kompliment an alle Beteiligten, Spielerinnen, Trainer, Torwarttrainer und alle drum herum. Im neuen Jahr heißt es dann, dran bleiben, so gelingt der SG Winden/Simonswald evt. eine kleine Überraschung in der Landesliga. Ein Jahr, in welchem es nicht um den Abstieg geht, sondern man den Titelfavoriten in der Landesliga paroli bieten kann.