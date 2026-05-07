Ostbayernduell zum letzten Heimspiel: Erlbach hofft bis zum Schluss SV Schalding-Heining zu Gast in der Holzbau-Grübl Arena - Abgänge und Neuzugänge von Thorsten Eisenacker · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

Maxi Sammereier will gegen den SV Schalding-Heining noch einmal einen Sieg einfahren – Foto: Robert Geisler

Am Freitagabend trifft der SV Erlbach auf den SV Schalding-Heining. Während Erlbach noch auf ein "Endspiel" gegen den FC Pipinsried hofft, ist für den Gast die Saison nach dem Spiel bereits beendet.

Durch die 17er-Liga hat der SV Schalding-Heining am letzten Spieltag spielfrei. Für Interimstrainer Albert Krenn geht damit eine Saison zu Ende, bei der sich die Schaldinger sicher deutlich mehr erwartet hätten, der Klassenerhalt wurde erst vor zwei Wochen gesichert. Dennoch wird man in Passau sehr froh sein, ein tatenloses Zittern am 32. Spieltag vermieden zu haben. "Zum letzten Heimspiel möchten wir noch einmal alles abrufen, erfolgreich sein und den Zuschauern ein attraktives Spiel bieten.", so SVE-Teamchef Hans Grabmeier. "Mit dem Derbysieg und den daraus resultierenden drei Punkten, könnte weiterhin die Chance auf ein Endspiel in Pipinsried bestehen" hofft Grabmeier.

In Erlbach hat man erneut eine hervorragende Saison gespielt, durch zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen wurde eine noch bessere Ausgangssituation in Sachen Relegationsplatz aber aufgegeben. Dennoch besteht noch eine Minichance, man ist aber auf die Ergebnisse vom SV Kirchanschöring und dem FC Pipinsried angewiesen. Die erhoffte "Spannung bis zum Schluss", die von der Erlbacher Vereinsführung immer wieder ausgegeben wurde, ist aber zumindest gewährleistet. Personell ist es weiterhin nicht leicht für den SVE. Christopher Obermeier ist weiterhin gesperrt, Yannick Seils und Lenny Thiel fallen immer neu aus. Neu dazu kommt Samuel Zwislsperger, der sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen hat.