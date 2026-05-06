Erster Neuzugang bei Regionalligist Buchbach: Florian Wiedl kommt aus Erlbach

Florian Wiedl wechselt vom SV Erlbach zum TSV Buchbach. – Foto: FuPa

Der TSV Buchbach verpflichtet den 22-jährigen Mittelfeldspieler bis 2028. Wiedl war zuvor Stammkraft in der Bayernliga beim SV Erlbach.

Erster Sommer-Zugang für den Fußball-Regionalligisten TSV Buchbach: Mittelfeldspieler Florian Wiedl (22) kommt zur neuen Saison vom Bayernligisten SV Erlbach und hat einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieben. „Wir haben uns alle richtig gefreut, dass der Wechsel jetzt geklappt hat“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier.

Nach den Abgängen von Kevin Hingerl, Benedikt Orth und Manuel Mattera jetzt also der erste Neuzugang für die Rot-Weißen, die einige Bereiche des Kaders neu aufstellen werden. Der 22-Jährige stammt aus Mühldorf, wurde in der Jugend bei Wacker Burghausen und dem FC Deisenhofen ausgebildet. Nach einem Jahr beim Bezirksligisten FC Töging wechselte er 2023 nach Erlbach und war dort Stammkraft (95 Sp./9 Tore).