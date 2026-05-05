Offensivkraft mit Drittligaerfahrung: Winklbauer wechselt nach Erlbach Stürmer kommt von der SpVgg Bayreuth von Thorsten Eisenacker · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Kickt bald in der Holzbau-Grübl Arena: Thomas Winklbauer – Foto: Lukas Auer

Der SV Erlbach kann einen weiteren Transfercoup vermelden: Mit Thomas Winklbauer verstärkt künftig ein Offensivspieler mit Drittliga- und Regionalliga-Erfahrung die Mannschaft von Trainer Lukas Lechner und sorgt für zusätzliche Qualität im Sturm.

Ausgebildet in Burghausen und Nürnberg Der gebürtige Burghauser, der beim SV Wacker die Jugendabteilung durchlief und in 80 Regionalligaspielen 24 Tore erzielte, kommt von der SpVgg Bayreuth nach Erlbach und kann zudem auf Stationen beim TSV Buchbach und der SpVgg Unterhaching zurückblicken. Zudem spielte er in der U17 des 1. FC Nürnberg in der Junioren-Bundesliga. In Oberfranken hinterließ der Angreifer zunächst direkt Eindruck: In seinen ersten elf Einsätzen erzielte er vier Treffer und unterstrich früh seine Qualitäten im Sturmzentrum. Doch im Oktober wurde er durch einen Sehnenriss im Oberschenkel jäh ausgebremst. Ein Einschnitt, der letztlich auch seine Zukunftsentscheidung beeinflusste. Gute Zeit in Bayreuth und super Verhältnis zum Trainer „Ich hatte eine gute Zeit in Bayreuth und ein super Verhältnis zu Trainer Lukas Kling“, betont

Winklbauer rückblickend. Dennoch reifte nach der Verletzung der Entschluss, wieder in die

Heimat zurückzukehren. Auch aus privaten Gründen, gemeinsam mit seiner Frau erwartet der 27-jährige sein zweites Kind, parallel startet er aktuell in die Selbstständigkeit.

Dass der Weg schließlich nach Erlbach führte, ist kein Zufall. Über seinen guten Freund

Christoph Schulz, dem Spielführer des SV Wacker, der ebenfalls zum SVE wechselt, entstand der Kontakt. „Wir wollten den nächsten Schritt gemeinsam gehen und haben uns umgeschaut, was in der Gegend möglich ist. Erlbach war da sofort ein Thema“, so Winklbauer. Und der Offensivmann hat sich dann bewusst für den Dorfverein mit großer Strahlkraft entschieden: „Der SV Erlbach hat ein extrem positives Außenbild. Der Verein steht für Zusammenhalt und genau diese Werte sind mir wichtig.“ Gleichzeitig macht der Neuzugang keinen Hehl aus seinem sportlichen Ehrgeiz: „Ich will hier etwas bewegen und viele Tore machen“. Klares Ziel: Wir wollen eine neue Euphorie entfachen Sein Ziel ist klar formuliert: „In der Regionalliga würden wir um den Klassenerhalt kämpfen, aber in der Bayernliga will ich um die Meisterschaft spielen und meinen Beitrag dazu leisten.“ Dabei stellt Winklbauer den Teamgedanken bewusst in den Vordergrund: „Der maximale Mannschaftserfolg steht für mich über allem. Wir wollen eine neue Euphorie entfachen“.

Auch vom Umfeld und insbesondere vom Trainerteam zeigt er sich überzeugt. Cheftrainer Lukas Lechner beschreibt er als „sehr empathisch“. Ein Faktor, den er als entscheidend für den bisherigen Erfolg des SVE sieht.