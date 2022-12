Ole Egging ist wieder ein Budberger Der 20-Jährige hat seinen Abstecher beim Landesligisten SV Scherpenberg beendet und kehrt zur Rückrunde zum SVB zurück. Coach Tim Wilke und sein Trainerteam haben für die nächste Saison zugesagt.

Derweil hat Erfolgscoach Wilke dem Fußball-Vorstand mitgeteilt, dass er über den nächsten Sommer hinaus in Budberg bleiben möchte: „Es war ein sehr kurzes Gespräch mit Henrik Lerch. Ich bin nach der für mich als Trainer sehr schwierigen Corona-Zeit total angekommen in Budberg. Die gegenseitige Wertschätzung ist da. Der Verein weiß, was er von mir bekommt.“ So bleibt das gesamte Trainerteam bis mindestens Ende der Spielzeit 2024 zusammen. Denn auch „Co“ Matthias Prinz, Torwarttrainer Volker Prangen und Team-Betreuer David Dohmen haben Lerch ihre Zusage gegeben.

Der 20-Jährige verließ den SVB im Sommer 2022 als Stammspieler in Richtung Scherpenberg und wird sicherlich im zentralen Mittelfeld des Bezirksliga-Spitzenreiters eine echte Verstärkung darstellen – und die Chancen des SVB, nach zehn Jahren in die Landesliga zurückzukehren, weiter verbessern. „Ole will wieder mit seinen Kumpels zusammenspielen. Er ist nach Hause gekommen“, sagt Wilke.

Über die Landesliga spricht der 47-Jährige weiter nur ungern. Zu groß sei die Konkurrenz, zu stark die Kader des GSV Moers oder von Viktoria Goch. Zudem erinnert sich in Budberg noch jeder zu gut an die vergangene Spielzeit zurück, als die Wilke-Elf in der Hinrunde ebenfalls ungeschlagen blieb, zur Rückserie aber böse abstürzte und von den 14 Partien nur vier gewann. So landete das Team in der Abschlusstabelle auf dem vierten Rang. In dieser Saison stehen noch 13 Partien aus. Entscheidend werden wohl zwei Spitzenspiele im Mai sein. Erst tritt der GSV Moers in Budberg an, eine Woche später muss die Mannschaft im Gocher Hubert-Houben-Stadion auflaufen.